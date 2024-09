EdilTrophy 2024: a Reggio Calabria le selezioni territoriali

La città di Reggio Calabria si prepara ad accogliere l’edizione territoriale dell’EdilTrophy 2024, una competizione di arte muraria che vedrà coinvolti professionisti e apprendisti del settore edile, pronti a mettere in mostra la loro abilità e competenza in un contesto altamente competitivo.

L’evento, che si terrà sabato 28 settembre 2024 presso la sede dell’Esefs (Ente scuola edile formazione e sicurezza), ubicata in Via Vecchia S. Sperato, 2/A, rappresenta un appuntamento fondamentale per il settore edile regionale e nazionale. Le selezioni si svolgeranno dalle ore 8.30 alle 15.00, durante le quali i partecipanti si sfideranno in una gara pratica che metterà alla prova le loro competenze nella costruzione muraria.

L’EdilTrophy 2024 è organizzato dal Formedil (Ente unico per la formazione e sicurezza), con il patrocinio di importanti enti nazionali come Cnce, Sanedil, Prevedi, e Confindustria ceramica. L’evento è inoltre sponsorizzato da realtà locali quali “Cotto Cusimano” e “Saint-Gobain”, leader nel settore dei materiali da costruzione.

Questa manifestazione non rappresenta solo un momento di competizione, ma anche un’occasione di aggregazione e crescita professionale per tutti coloro che operano nel mondo dell’edilizia. Il pubblico avrà l’opportunità di assistere alle performance dei migliori muratori del territorio, valorizzando una delle professioni più antiche e importanti per il tessuto economico e sociale del Paese.

L’Ente scuola edile formazione e sicurezza, promotore dell’evento a livello territoriale, ribadisce l’importanza di manifestazioni come l’EdilTrophy nel promuovere l’eccellenza, la formazione continua e la sicurezza sul lavoro all’interno del comparto edile.