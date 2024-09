Sanità, Loizzo (Lega): “Dal digitale soluzioni efficaci per potenziare sistema santario”

“La sanità digitale offre soluzioni efficaci per rendere i servizi dedicati più accessibili ed inclusivi per tutti, ponendo il cittadino al centro dei nostri sistemi sanitari. Da medico, prima ancora che da rappresentante delle istituzioni, sono convinta che questa sia una nuova frontiera della medicina che assume una rilevanza cruciale e la cui applicazione può comportare uno straordinario processo di modernizzazione del sistema sanitario nazionale che siamo decisi a potenziare. Un settore sanitario più tecnologico e digitale può migliorare il processo di cura e assistenza dei pazienti, riducendo le lunghe attese, le ospedalizzazioni ed ottimizzando i costi complessivi. Voglio ricordare, a tal proposito, la proposta di legge della Lega con cui intendiamo colmare il vulnus normativo presente in Italia in relazione a quel tipo di tecnologie che offrono interventi terapeutici guidati da programmi software di alta qualità”. Lo dichiara la deputata della Lega e capogruppo in Commissione Affari Sociali Simona Loizzo, presidente dell’Intergruppo parlamentare Sanità digitale, a margine degli Stati generali della sanità digitale a Milano.