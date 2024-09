Mattiani (Lega): “Via al progetto della SS106 RC-CZ, straordinario risultato”

“L’annuncio dell’inserimento dello sviluppo della progettazione per il miglioramento e la riqualificazione del tratto della

SS106 Jonica che va da Reggio Calabria a Catanzaro Lido nella sezione dedicata a “studi e progettazioni” del nuovo

contratto di programma Anas, rappresenta l’ennesimo, straordinario e storico impegno mantenuto dal Ministro delle

Infrastrutture Matteo Salvini per la Calabria. Un risultato che comporterà un investimento di circa 30 milioni di euro e

segnerà l’avvio dell’iter di realizzazione di un’opera attesa da anni.”.

Esordisce così il Consigliere Regionale della Lega Giuseppe Mattiani nel commentare la notizia dell’avvio

della progettazione del tratto di S.S. 106 RC-CZ, che ha aggiunto:

“Il Ministro Salvini, durante le Sue ripetute visite in Calabria, aveva assunto con me un impegno gravoso, ma mi aveva

dato la Sua parola che avrebbe fatto di tutto per rispettarlo. Come Suo costume fare, anche questa volta è stato concreto ed

ha dimostrato grande attenzione verso i nostri territori, non a parole, ma con i fatti. E lo è stato su un’altra opera che la

nostra Regione attende da anni, anzi da decenni. Non è un caso che l’incontro tenutosi al Mit al quale ho preso parte, sia

stato presieduto proprio dal vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza dei

Sindaci dei territori interessati ovvero i Comuni di Bagaladi, Cardeto, Condofuri, Montebello, Palizzi e Roghudi e

dell’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi. Perché è con i territori che abbiamo dialogato in questi mesi ed è ai territori

che abbiamo dato voce, ascoltandone problemi e difficoltà. E’ quello che stiamo facendo, perché così intendiamo la politica.”

Ed ancora il Consigliere Mattiani sulla necessità di intervenire sulla S.S. 106 Jonica:

“I Calabresi meritano di poter usufruire di infrastrutture moderne, efficienti e sicure, così come nel resto d’Italia. Non è

possibile che ancora nel 2024 la nostra Regione sia costretta a pagare un deficit infrastrutturale così marcato, che funge da

zavorra allo sviluppo e impedisce collegamenti veloci tra le diverse aree territoriali. Non possiamo pensare che la nostra

Regione possa parlare di progresso senza una moderna rete viaria. Per non parlare della grave e ancora più importante

questione sicurezza. Ogni anno la S. S. 106 Jonica, purtroppo, balza agli onori della cronaca per i gravissimi incidenti,

spesso mortali, che vi avvengono. Quindi possiamo dire che finalmente è stata assunta una iniziativa decisiva per il suo

miglioramento e la sua riqualificazione.”

Sull’attenzione che il Ministro Salvini sta riservando all’ammodernamento infrastrutturale della Regione

Calabria, il Consigliere Mattiani ha voluto ricordare:

“Va riconosciuto al Ministro Salvini il merito della concretezza e dell’attenzione verso la Calabria. Là dove altri hanno

speso per anni parole e soltanto parole, il Vice Premier è riuscito a produrre fatti e tanta sostanza. Io non dimentico, i

calabresi non dimenticheranno, le somme già stanziate pari a 3 MILIARDI per la SS106 nella legge di bilancio 2023 e

l’impegno finanziario previsto per le strade della Calabria nel nuovo contratto di programma di Anas 2021-2025. Infatti,

la SS106 che verrà, è già completamente finanziata da Taranto a Catanzaro. Nella tratta in questione sono in corso i

lavori di svariati lotti esecutivi con i cantieri in corso nel tratto calabrese tra le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro.

Adesso l’avvio della progettazione da Reggio Calabria a Catanzaro Lido, indirizzerà l’intera opera stradale verso il suo

integrale finanziamento e il suo completamento.”.

E conclude così il Consigliere Mattiani ricordando tutte le altre opere per mezzo delle quali la Calabria

intende voltare pagina e avviarsi verso l’ammodernamento infrastrutturale:

“L’ho ricordato più volte. La Calabria sta voltando pagina. La Calabria vuole guardare avanti e fuoriuscire dalle sabbie

mobili in cui è stata relegata per decenni. I Calabresi hanno diritto di poter usufruire di una sanità all’altezza dei propri

bisogni ed hanno altrettanto diritto di poter godere di infrastrutture efficienti e moderne. Grandissimo è l’impegno che stiamo

profondendo quotidianamente per il raggiungimento di questo obiettivo. Lo stiamo dimostrando giorno dopo

giorno. Abbiamo assunto impegni ben precisi con i calabresi e li stiamo portando a termine uno dopo l’altro. Decisivo in

questo progetto di rilancio è proprio l’operato del Ministro Salvini e di tutti noi rappresentanti Istituzionali che fungiamo

da collante con Lui. Questo approccio sta portando risultati enormi sul territorio. Penso all’aeroporto di Reggio Calabria,

per anni abbandonato a sé stesso a causa di una politica inconcludente, e che grazie alla cancellazione delle limitazioni

adesso può giocare un ruolo decisivo nel piano di sviluppo turistico, infrastrutturale ed economico dell’intero territorio dello

Stretto. O ai lavori di completamento della trasversale delle Serre, oltre che ovviamente della S.S. 106 Jonica. Guardando

al prossimo futuro, poi, uno sguardo va rivolto al Ponte sullo Stretto che realizzeremo, al completamento degli ultimi tratti

della A2, ma anche agli investimenti per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, all’alta velocità tra Salerno e

Reggio Calabria. Insomma, possiamo parlare con assoluta certezza di Cantiere Calabria.”