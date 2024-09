Fillea Cgil Calabria Dichiarazione segretario generale, Simone Celebre, su sottoscrizione protocolli legalità lavori SS106

“La sottoscrizione di questi protocolli di legalità rappresenta un passo fondamentale verso l’avvio dei cantieri. Questi strumenti assicurano che i lavori procedano in conformità con le normative e che eventuali irregolarità vengano tempestivamente affrontate. Con questa base di legalità, i cantieri possono iniziare con maggiore sicurezza e trasparenza, contribuendo così al successo e alla qualità dell’opera pubblica”. E’ quanto ha dichiarato il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre, in merito alla sottoscrizione di due protocolli di legalità riferiti a lavori inerenti distinti itinerari lungo la S.S. 106 da parte dell’Anas Gruppo Fs italiane, degli appaltatori dei lavori, dell’Ispettorato del lavoro di Catanzaro e Crotone, del Prefetto di Crotone e dalle parti sociali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil. Le due tratte interessate sono: il tratto della 106 Jonica Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (Cz) al km 17+020 della SS 106 Var/A allo svincolo di Passovecchio al Km 250 + 800 della SS 106 – stralcio 1 e “SS 106 Jonica manutenzione e messa in sicurezza al Km 238+000 (aeroporto s. Anna)”.