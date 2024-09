Regione, in Calabria delegazione di operatori turistici tedeschi Calabrese, ‘iniziativa alla scoperta di bellezze e tradizioni’

“La Calabria accoglie gli operatori turistici della Germania. Da oggi, lunedì 9 e fino a giovedì 12 settembre, si terrà un tour esperienziale tra le bellezze e le tradizioni calabresi, riservato a otto operatori tedeschi del turismo, che nasce con la finalità di promuovere la variegata proposta turistica ed enogastronomica del territorio regionale. Lo riferisce l’ufficio stampa della Giunta regionale. “L’incoming, rivolto a tour operator, agenzie, travel blogger e giornalisti di settore tedeschi, selezionati negli scorsi mesi a seguito di incontri B2B online – è detto in una nota – è promosso dalla Regione, Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e mobilità, insieme a Itkam, Camera di Commercio italiana per la Germania. L’evento rientra nel progetto ‘Destinazione Calabria’, che vuole favorire l’incontro e potenziare i legami commerciali tra le aziende calabresi e la Germania: l’obiettivo della sinergia tra Regione e Itkam è quello di rivolgersi ai tedeschi, tra i più affezionati visitatori del Belpaese, valorizzando oltre alle bellezze naturalistiche, anche il comparto agroalimentare calabrese, insieme alla storia e alla cultura del territorio e mirando, al contempo, alla destagionalizzazione dei flussi turistici”.

“Con il supporto di agenzie di viaggio, guide esperte e strutture ricettive locali – riporta la nota – Itkam ha creato un programma di viaggio in Calabria, durante il quale gli operatori tedeschi potranno sperimentare un tour a diverse tappe, da riproporre ai propri clienti. Non solo, dunque, le mete turistiche calabresi più gettonate: durante l’incoming, gli operatori visiteranno anche borghi caratteristici, tra i quali, Pizzo, San Floro, Squillace, Tropea e prenderanno parte a laboratori esperienziali, alla scoperta tra le altre cose, della bachicoltura e della produzione del filato della seta secondo le antiche tradizioni, dei grani antichi e della loro lavorazione”. “Attraverso questi progetti – sostiene l’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese – si offre un’immagine a 360 gradi della nostra regione: paesaggi mozzafiato, mari cristallini, città e borghi ricchi di storia, parchi naturali, aree protette e riserve marine, ma anche preziose tradizioni e un paniere di prodotti enogastronomici, espressione imprescindibile della cultura calabrese che saranno oggetto di degustazioni e specifici focus nell’ambito delle iniziative in programma”.