Atto intimidatorio Enit, Calabrese: “Solidarietà a Ivana Jelinic. Nessun gesto ignobile potrà fermare il suo impegno”

“Esprimo forte solidarietà ad Ivana Jelinic per il vile atto intimidatorio subito. Sono sicuro che nessun gesto ignobile come quello perpetrato ai danni dell’Ad di Enit potrà fermare l’impegno e il lavoro sin qui profuso per il rilancio dell’ente, con una visione che contribuirà certamente alla promozione turistica dell’Italia nel mondo”.

Così, in una nota, l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese. “Sin dalla sua nomina, grazie al lavoro di tutta l’Agenza Enit – aggiunge Calabrese – Ivana Jelinic ha dimostrato forti capacità imprenditoriali e contribuito alla promozione ed allo sviluppo turistico, intervenendo anche su provvedimenti decisivi e spesso determinanti per le sorti del turismo della nostra nazione. Sono certo che con la sua caparbietà continuerà a lavorare con lo stesso impegno di prima, augurandomi di poter incontrare presto l’ad per una proficua collaborazione con la nostra Regione”.