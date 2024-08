Migranti, Sasso (Lega): “Interrogativi su finanziamento di CEI a ONG con offerte fedeli”

“La notizia apparsa oggi sui quotidiani secondo la quale alcune missioni delle Ong, vicine ad ambienti dei centri sociali, sarebbero state finanziate anche con risorse provenienti

dalle offerte dei fedeli, pone degli interrogativi sull’atteggiamento della CEI. E se anche solo uno dei fedeli disapprovasse la destinazione finale della propria offerta, se è vero, come è vero, che in questo modo si incentiverebbero le partenze sui barconi dei trafficanti di esseri umani e, di conseguenza, le morti in mare? Che dire, poi, del fatto che, mentre alcuni Vescovi italiani vorrebbero incentivare le partenze, gran parte dei Vescovi africani vorrebbero invece diminuirle e, con esse, anche il numero dei morti in mare? Gli immigrati che fuggono da una guerra vanno accolti e integrati: incentivare l’immigrazione clandestina, sbarchi e morti in mare, finanziando personaggi dei centri sociali è un atteggiamento che molti cattolici non condividono”: Così il deputato della Lega Rossano Sasso.