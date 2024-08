Franz Caruso: “L’emergenza sanitaria è anche questione di ordine pubblico”

Le parole di Franz Caruso: “Non c’era certo bisogno della classifica di you trend per sapere che il sistema sanitario calabrese è all’ultimo posto per servizi erogati. Il dato ormai intollerabile è quello che non vengono garantiti i Livelli essenziali di assistenza. Un dato drammatico, emergenziale, che non si riesce a invertire, aggravato dal notevole aumento delle criticità che mettono a rischio la sicurezza nei presidi sanitari territoriali e ospedalieri. Una situazione a dir poco allarmante”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso, che prosegue: “Sebbene un Sindaco non abbia competenza per intervenire direttamente, nella mia responsabilità ritengo doveroso e necessario lanciare un forte grido d’ allarme, che auspico possa essere ascoltato a ogni livello istituzionale. Avverto il dovere di difendere il diritto alla salute dei miei concittadini e, per quanto mi riguarda, non intendo arretrare di un millimetro nel vigilare e monitorare una condizione di assoluta disumanità, che nega il diritto alla salute soprattutto ai più deboli e crea forte allarme sociale. Difronte al fallimento della gestione commissariale governativa, interpretata dal presidente della Regione, on Roberto Occhiuto, chiedo, pertanto, al prefetto di Cosenza di farsi carico di indire un vertice straordinario delle forze preposte a garantire i livelli minimi di sicurezza e di assistenza sanitaria nel territorio di propria competenza. Oltretutto, non sfugge a nessuno che in Calabria la questione sanitaria sia divenuta ormai anche una questione di ordine pubblico. Siamo in presenza di una situazione emergenziale che non può più essere sottovalutata. Le nostre comunità non possono più aspettare!”.