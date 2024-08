A Simeri mare parco giochi in uliveti secolari, ecosostenibile e aree lettura per adulti

Uno spazio pensato per favorire momenti di socialità, aggregazione e opportunità di incontro e scambio per rafforzare lo spirito di comunità, all’aria aperta e per incentivare soprattutto nei più piccoli uno stile di vita attivo e meno dipendente da device, tablet, smartphone e tecnologie digitali varie; un intervento funzionale alla valorizzazione di un quartiere, fruibile non solo per i residenti ma da tutto il territorio.

ECOSOSTENIBILITÀ, UN’ISOLA FELICE DI 600 MQ NELLA PINETA

È, questa, la visione di sviluppo urbano che coniuga eco-sostenibilità, riutilizzo creativo dei materiali e, soprattutto, la riappropriazione intelligente, da parte delle famiglie, degli spazi all’aperto, che Pan Neto International, azienda pioniera e innovatrice in Calabria e nel Sud Italia nella produzione e commercializzazione di materiali bio-edili, ha esportato anche nella pineta di località Homomorto di Simari Mare, in provincia di Catanzaro.

DESIGN PERFETTAMENTE ISPIRATO AL CONTESTO NATURALE

Guidata da Giuseppe Anselmo, l’esperienza imprenditoriale calabrese ha realizzato in questa area verde circondata da colline e uliveti secolari, un parco giochi di 600 MQ, nel design perfettamente ispirato al contesto naturale: armonioso, con materiali sostenibili e colori vivaci per creare un’atmosfera gioiosa e accattivante.

SICURI, EDUCATIVI E DIVERTENTI I GIOCHI PER I PIÙ PICCOLI

Il parco giochi in gomma antitrauma è progettato con due sezioni distintive. La prima è quella dedicata ai bambini, con una varietà di giochi 2D e 3D concepiti per un maggiore coinvolgimento divertente ed educativo. Includono il bersaglio, il labirinto e la lumaca (gioco dell’oca con numeri), il gioco campana (campana con numeri) a terra; il percorso dell’oca con lettere dell’alfabeto, il gioco salterino (tappeto elastico), la duna custom (arrampicata, scivolo e tunnel), le dune 3d e le dune per sedute rosse per bambini.

UNA SALA PER LETTURA PER ADULTI ALL’ARIA APERTA

La seconda area è la piazza per lettura, progettata per gli adulti. Offre uno spazio in pavimentazione drenante. Qui gli adulti possono rilassarsi, leggere, socializzare e godere di momenti di tranquillità mentre i loro bambini giocano in sicurezza. La pavimentazione d’ingresso è stata fatta con un materiale particolare, il DRENAPAN, composto da ciottoli naturali messi insieme da un legante. Dà la sensazione di camminare su un tappeto di ghiaia, ma in totale sicurezza e compattezza.

NON SEMPLICI GIOCHI, MA ATTIVATORI DI BENESSERE

Attraverso le attività ludiche proposte nel parco da Pan Neto, come gli arrampicatori ed i giochi di squadra, i bambini imparano a cooperare, a condividere e a rispettare le regole. Queste abilità sono essenziali per il loro successo nella vita quotidiana e nelle interazioni sociali. Attraverso la conquista di nuove sfide, come raggiungere la cima di uno scivolo o superare un percorso di corda, i bambini sviluppano un senso di realizzazione e autostima. Inclusivo, il parco giochi offre molteplici opportunità per stimolare la mente dei bambini e favorire la loro creatività.