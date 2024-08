Nomine, Nesci: “Solidarietà ad Arianna Meloni per gli attacchi quotidiani volti a intimorire il presidente del Consiglio”

‘’Esprimo la mia solidarietà ad Arianna Meloni che quotidianamente subisce attacchi personali e politici, ovviamente capisco che dietro tutto ciò c’è una strategia che cerca di minare le basi del primo partito in Italia e dello stesso Presidente del Consiglio.

Continuare ad inquinare il dibattito pubblico con attacchi strumentali e teoremi che non hanno alcun fondamento, significa non rendere un buon servizio ai cittadini e al corretto confronto politico. È il vecchio gioco della sinistra, di provare a rovesciare la volontà e l’espressione dei cittadini con attacchi personali e attraverso vie che nulla hanno a che fare con la politica”.

È quanto afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Denis Nesci Co-Tesoriere del Gruppo Ecr al Parlamento europeo.