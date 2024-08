Approvato il bilancio di previsione di Calabria Verde

Dopo diversi anni, l’azienda Calabria Verde ritorna ad avere un bilancio di previsione approvato da parte del Consiglio Regionale.

Nella giornata di martedì 6 agosto si è infatti completato l’iter approvativo del bilancio annuale 2024 e di quello pluriennale 2024/2026, già assunto in data 8 marzo 2024 dal Direttore Generale, Giuseppe Oliva. Il via libera dell’Aula arriva in coda al completamento del percorso di approvazione dei rendiconti aziendali, anch’essi approvati per gli anni che vanno dal 2019 al 2022, e dopo anni di gestione finanziaria provvisoria, rappresenta un passo fondamentale verso la riqualificazione e il rilancio dell’Azienda.

Nel bilancio di previsione, in particolare, sì è provveduto a iscrivere tutte le poste ed i trasferimenti previsti all’interno del Piano di forestazione della Regione Calabria, le altre provvidenze indicate nel bilancio della Regione a favore di Calabria Verde, oltre che le entrate conseguenti alla gestione del patrimonio Regionale. Da segnalare ancora, in proposito: fra le altre voci, nel bilancio annuale 2024, sono stati iscritti i trasferimenti relativi alla forestazione, ed al fondo sollievo, all’antincendio boschivo alla Sorveglianza Idraulica, oltre che i trasferimenti per gli ex dipendenti delle Comunità Montane, gli LSU stabilizzati e tutti gli altri dipendenti trasferiti presso l’azienda Calabria Verde per effetto della legge 55/2023, vale a dire i dipendenti dei Consorzi di bonifica ed i precari di cui alla Legge 15/2008.

Con l’approvazione del bilancio 2024 e dei consuntivi 2019-2022 si concretizza dunque il percorso di risanamento contabile generale dell’ente; si avvia il piano di rientro del disavanzo presunto dell’anno 2023 che troverà completa attuazione nell’arco del triennio 2024/2026.

Un positivo lavoro di tipo sinergico fra l’azienda Calabria Verde, il Dipartimento Bilancio, l’Unità Operativa foreste e forestazione della Regione, il Revisore aziendale dei conti, oltre che il supporto del competente Assessorato alla Forestazione, guidato dall’Assessore Gianluca Gallo. Si avvia ora una ulteriore azione di qualificazione dell’ente, con l’obiettivo di dare attuazione alle previsioni del Programma triennale del fabbisogno del personale e ultimare il segmento relativo alle autorizzazioni, concessioni/riscossioni, che rappresentano un’importante azione di valorizzazione economica del patrimonio regionale affidato all’Ente.