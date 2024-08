Poliziotto salva uomo dal soffocamento, Montuoro: “Orgoglioso di far parte delle forze dell’ordine”

“La notizia del collega della Polizia Stradale di Lamezia Terme, che con impeccabile professionalità e alto senso del dovere, è intervenuto, libero dal servizio, per salvare la vita a un uomo di Martirano che rischiava di soffocare, mi rende ancora di più orgoglioso di appartenere a una istituzione che si dimostra pronta, in ogni circostanza, a salvaguardare l’incolumità dei cittadini”.

È quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro.

“Leggere nelle cronache episodi di questo tenore – aggiunge Montuoro – testimoniano il coraggio e la straordinaria abnegazione con i quali, quotidianamente, le Forze dell’ordine affrontano situazioni anche al limite, spesso dagli esiti non affatto scontati, senza tentennamenti, per onorare la divisa che indossano, come successo a Martirano. Al collega – conclude Montuoro – vanno ancora i miei più vivi apprezzamenti per aver contribuito a dare ulteriore lustro al corpo della Polizia di Stato che, da sempre, opera per far sentire la propria rassicurante presenza alle comunità”.