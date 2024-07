Rimpasto Giunta regionale, AIC: “Bene riconferma Gallo all’Agricoltura”

«Esprimo la mia più convinta soddisfazione personale e quella dell’associazione italiana coltivatori della provincia di Cosenza per la riconferma, nel ruolo di assessore all’agricoltura della Regione Calabria, di Gianluca Gallo. Bene ha fatto il presidente Occhiuto, nella rimodulazione della giunta regionale, a dare continuità all’ottimo lavoro di Gallo rispetto alle politiche di sostegno e valorizzazione del comparto agricolo regionale che ormai è una grande eccellenza diffusa sui territori, che ci permettere di raccontare la Calabria operosa, vivace, moderna con le radici ben salde nella tradizione di una storia territoriale antica e longeva».

Cosi il presidente dell’AIC Cosenza, Elisabetta Santoianni, ha commentato la decisione del presidente Occhiuto rispetto al ruolo di assessore all’agricoltura nella persona di Gianluca Gallo.

«Questa decisione ci permetterà di continuare con più slancio nel percorso, iniziato insieme all’assessore Gallo, a difesa delle produzioni regionali e per la valorizzazione delle eccellenze regionali e i produttori custodi che da più parti chiedono sempre maggiore attenzione e momenti di promozione e visibilità per raccontarsi ai calabresi ed al mondo intero. A Gallo, cosi come ai vecchi e nuovi assessori della giunta regionale, l’augurio di buon lavoro per il bene della Calabria e dei calabresi».