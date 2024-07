Rimpasto Giunta regionale, Comito (FI): “Ancora più vigore all’esecutivo Occhiuto”

“A nome del gruppo consiliare regionale e del partito che rappresento in provincia di Vibo Valentia, rivolgo il più sincero augurio di buon lavoro alla nuova giunta regionale della Calabria, in particolare ai due neo assessori, le dott.sse Maria Stefania Caracciolo e Caterina Capponi, ed al neo vicepresidente Filippo Pietropaolo”.

A dichiararlo è il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Campanella, Michele Comito, che commenta così il decreto firmato dal presidente Roberto Occhiuto.

“Con questo provvedimento si dà ancora più vigore alla già eccellente attività politico-amministrativa della Regione, sotto la guida del governatore che più di ogni altro sta rappresentando un punto di riferimento sicuro per tutti noi che lavoriamo per il bene della Calabria, come dimostra l’attenzione del governo nazionale con la volontà di tenere qui in Calabria il G7 del commercio, grazie anche alla serietà e alla vivacità del nostro partito che può contare sulla leadership del coordinatore regionale Francesco Cannizzaro.

Infine da vibonese – conclude Comito – non posso che complimentarmi con l’assessore Rosario Varì, al quale il presidente ha affidato ulteriori fondamentali deleghe oltre allo Sviluppo economico e all’Internazionalizzazione, tra le quali il Sistema universitario, lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e la Zes”.