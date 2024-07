Algieri riconfermato alla vicepresidenza nazionale di Unioncamere, il sindaco Caruso: “Unanime apprezzamento”

Il Sindaco Franz Caruso ha espresso le sue più vive congratulazioni al Presidente della Camera di Commercio Klaus Algieri per la sua riconferma alla Vice Presidenza nazionale di Unioncamere, l’Unione italiana delle Camere di Commercio.

“La riconferma in questo prestigioso incarico dell’amico Klaus Algieri, Presidente dell’Ente Camerale di Cosenza – ha sottolineato Franz Caruso – è il segno tangibile dell’unanime apprezzamento che, grazie alle sue riconosciute qualità, all’infaticabile impegno ed alla complessiva strategia gestionale espressa durante il suo primo mandato alla Vice Presidenza di Unioncamere, gli è stato ancora una volta tributato. Il fatto poi – ha rimarcato ancora Franz Caruso – che Klaus Algieri faccia parte dell’ufficio di Presidenza di Unioncamere, dopo aver gestito la delega al lavoro, è un vero e proprio valore aggiunto che carica di ulteriore significato e prestigio il suo ruolo all’interno dell’Unione italiana Camere di Commercio. E’ di tutta evidenza – ha proseguito il Sindaco Franz Caruso – che a fare la differenza sia stata la conduzione dell’Ente Camerale cosentino nel segno dell’efficienza, del pragmatismo e di quella politica del fare di cui Klaus Algieri è valido artefice e significativo interprete. Come Amministrazione comunale, siamo molto felici per lui e gli auguriamo ancora più prestigiosi successi, all’insegna di una sempre maggiore sinergia con la nostra istituzione”.