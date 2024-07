Coldiretti Calabria: congratulazioni a Klaus Algieri riconfermato vicepresidente di UnioCamere nazionale

Ci congratuliamo per la rielezione di Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza a vicepresidente di UnionCamere nazionale, l’Unione italiana delle Camere di Commercio.

Formuliamo ad Algieri, che è anche presidente di Confcommercio Calabria e Cosenza i migliori auguri di buon lavoro in questo incarico dove ha già dimostrato visione, grande determinazione mettendo a disposizione le sue doti manageriali e la sua notevole esperienza. Far parte dell’ufficio di presidenza, ci consente di continuare ad avere un interlocutore importante nell’azione di sostegno e promozione anche del nostro sistema produttivo regionale.

Questo quanto dichiarano in una nota stampa Franco Aceto presidente Coldiretti Calabria, Enrico Parisi presidente Coldiretti Cosenza e Francesco Cosentini direttore Coldiretti Calabria.