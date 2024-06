Autonomia differenziata, Baldino (M5S): “Nella farsa di Occhiuto la tragedia della Calabria”

<Le recenti dichiarazioni del Presidente della Regione Calabria Occhiuto sulla riforma dell’autonomia differenziata sono l’ennesima dimostrazione di incoerenza e pagliacciata politica. Solo un anno fa lo stesso presidente difendeva questa riforma dichiarandola un'”opportunità per il Sud” durante l’ultima Conferenza Stato-Regioni. Per allontanare le polemiche, urlava “No ad un Sud che scappa in ritirata” e si vantava di aver contribuito, a suo dire, a superare il criterio della spesa storica.

Occhiuto, che dall’inizio del suo mandato vive di annunci senza sostanza, oggi, con un netto cambio di rotta, spinto forse da un tardivo e inutile rimorso di coscienza, critica aspramente la stessa riforma, denunciandone i rischi e le potenziali conseguenze negative per la Calabria. Questo repentino cambio di opinione non solo conferma le serie preoccupazioni sulla sua credibilità ma solleva serissime preoccupazioni per il futuro della Calabria, ormai sacrificata sull’altare delle “ragioni di partito”.

La verità è semplice e cruda: un bambino che oggi nasce in Calabria avrà meno diritti di un bambino che nasce in Veneto. Questo cambio di rotta da parte di Occhiuto non è altro che un’ulteriore conferma della sua inconsistenza politica. La riforma dell’autonomia differenziata amplificherà le disuguaglianze tra le regioni italiane, penalizzando ulteriormente quelle del Sud, con la compiacenza volontaria di Occhiuto.

La Calabria ha bisogno di una leadership coerente e determinata, che metta al primo posto gli interessi dei cittadini e non quelli di una politica altalenante e opportunista. Occhiuto si metta d’accordo con il fratello, che in Senato ha sostenuto la riforma, e con il suo stesso partito. Il tempo degli slogan vuoti e delle promesse non mantenute è finito. È ora di agire con serietà e responsabilità per il bene della nostra regione>, lo scrive su fb Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S a Montecitorio.