Europee, Furgiuele: “La Lega cresce in Calabria”

“Le elezioni Europee ci mostrano una Lega in forte crescita sia in ambito nazionale ma, soprattutto, in ambito territoriale. La Lega passa dal 5,7% delle politiche del 2022 al 9,31% di oggi. Addirittura in alcune realtà si supera la media nazionale come a Lamezia Terme, a Catanzaro, a Crotone per arrivare a Gizzeria dove si sfiora il 30%. Dati importanti che fanno sì che la Lega in Calabria trovi la regione con la più alta percentuale fra tutte quelle del Centro Sud. Questo, insieme alla crescita del consenso per i partiti del centro destra, testimonia come i cittadini abbiano ancora fiducia nel buongoverno nazionale. La Lega si afferma ancora una volta come una forza matura ed influente”.

Così il vice capogruppo della Lega alla Camera, il deputato calabrese Domenico Furgiuele.