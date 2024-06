Elezioni Europee 2024: AMPA venticinqueaprile chiede ai candidati di impegnarsi per il ripudio della guerra

“Venti di guerra soffiano sempre più forti sull’Europa, sul Medio Oriente e sull’intero pianeta: nel giro di pochi giorni il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha affermato che “l’Unione Europea deve passare alla modalità economia di Guerra”, facendo eco alle recenti dichiarazioni del Segretario Generale della NATO Stoltenberg e di molti altri leaders europei; Macron propone di inviare soldati NATO in Ucraina, in altri Paesi si torna a parlare di leva obbligatoria; si parla di esercito europeo e si sottoscrivono impegni per l’aumento delle spese militari.

Contemporaneamente la campagna elettorale, soprattutto in Italia, si svolge come se nulla stesse accadendo e si parla sempre più, e unicamente, dei temi di politica nazionale e soprattutto dei progetti politici di questa scellerata compagine di governo che gode, grazie alla legge elettorale, di una larga maggioranza parlamentare: Autonomia Differenziata, Riforma della Giustizia, Ponte sullo Stretto e Riforma della Costituzione che vuole aumentare i poteri del Presidente del Consiglio, “eletto dal popolo” limitando quelli del Presidente della Repubblica.

AMPA venticinqueaprile ritiene che il tema della GUERRA dovrebbe essere al centro della campagna elettorale così come dovrebbe essere il tema della funzione dell’Europa e del ripristino dell’autorità e del prestigio dell’ONU, l’unica sede legittima per la risoluzione delle controversie internazionali, in coerenza con l’articolo 11 della nostra Costituzione.

AMPA venticinqueaprile, rilevando e sottolineando la quasi totale assenza dei temi più importanti nella campagna elettorale di gran parte delle liste, fa appello alle candidate ed ai candidati a dichiarare di impegnarsi CONTRO TUTTE LE GUERRE, contro l’aumento delle spese militari, contro l’ipotesi di un esercito europeo, contro l’ipotesi di ulteriore rafforzamento della NATO (che dovrebbe essere progressivamente sciolta), per un rilancio dell’azione dell’ONU, grazie ad una nuova politica europea, per un immediato cessate il fuoco in Ucraina, in Medio Oriente ed in tutti i teatri di guerra, per il riconoscimento “europeo” dello Stato di Palestina .

AMPA venticinqueaprile invita i cittadini a partecipare al voto per eleggere il Parlamento Europeo scegliendo di esprimere le preferenze per candidate e candidati che abbiano esplicitamente dichiarato il proprio impegno CONTRO TUTTE LE GUERRE e conseguentemente, in caso di elezione, la propria disponibilità ad operare, da subito, all’interno del Parlamento Europeo, per la soluzione diplomatica dei conflitti in corso sotto l’egida dell’ONU”.

Così si legge in una nota di AMPA venticinqueaprile.