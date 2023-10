Nessun morto da Coronavirus in Calabria nelle ultime 24h. Positività al 17,74%

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 645942 (+204) rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta, quindi, al 17,74%.

Attualmente i positivi in Calabria sono 1.854 (+80 rispetto a ieri); di questi, 1.785 sono in isolamento (+79 rispetto a ieri), 63 ricoverati, e 6 in rianimazione (+1 rispetto a ieri). Nella giornata odierna si registrano 124 guariti, che portano il numero complessivo a 640.559, e nessun morto.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4454543 (+1.150).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 72 (7 in reparto, 3 in terapia intensiva, 62 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117272 (116803 guariti, 469 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1160 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1128 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 192431 (190849 guariti, 1582 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 7 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60596 (60304 guariti, 292 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 262 (21 in reparto, 1 in terapia intensiva, 240 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 211930 (210971 guariti, 959 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 50 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 45 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54151 (53944 guariti, 207 deceduti).