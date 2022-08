Saccomanno (Lega) su immigrazione: “Assalto alla Calabria. Ancora uno sbarco. Oltre 40.000 migranti nel 2022”

“Assalto alla Calabria con centinaia di barconi e migliaia di migranti! Un vero esodo che ha invaso il nostro territorio e che ha messo in gravi difficoltà le istituzioni che non riescono a programmare e integrare chi proviene da guerre e situazioni di invivibilità. Non è concepibile che queste persone vengano parcheggiate sotto il sole e poi lasciate libere di trovare delle soluzioni sul territorio, creando poi le bidonville che ci sono a San Ferdinando, a Rosarno, a Crotone, ecc. La Lega sul punto ha le idee molto chiare e ribadisce che potrà varcare le frontiere solamente chi ha i requisiti di legge e potrà poi correttamente integrarsi e vivere degnamente. Oggi ciò non avviene e le persone vengono trattate in modo disumano e senza alcuna tutela. È ora di rendersi conto che la politica della sinistra ècompletamente fallita e che bisogna ritornare alla difesa strenua dei confini, anche a costo di finire sotto processi farsa. Matteo Salvini, che ha difeso l’Italia e gli italiani, è sottoposto a dei processi che in nessun altro paese civile si sarebbero mai celebrati. Una piccola parte della magistratura utilizza, molto probabilmente, questi strumenti per fare politica. Però, con tali condotte si squalifica l’intera categoria e tanti Magistrati, che, invece, spesso rischiano la vita per fare il proprio dovere fino in fondo. Questi comportamenti sono da condannare pesantemente e non possono essere oltre tollerati da chi crede nella democrazia ed in uno Stato civile e giusto.” Così il Commissario Regionale Lega, Giacomo Francesco Saccomanno.