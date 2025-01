Non riesce l’impresa alla Sintegra Rende che perde a Matera

Non riesce il bis alla Sintegra Rende che dopo un super avvio non riesce, poi, ad imporsi a Matera. 79-69 il risultato finale. Molto bene i primi due quarti per la squadra di coach Carbone; molto male invece il terzo quarto di gioco con i padroni di casa che rialzano la china e ribaltano il risultato. “Qualche tiro forzato e ben 2 falli fischiati in attacco per blocco irregolare a Baquero (che anche ieri non è stato affatto tutelato dai direttori di gara)”, dicono dalla società. “Per tante azioni l’argentino è stato spintonato e trattenuto dagli avversari che hanno usato molte volte, in modo falloso, le dure maniere. Bravi i materani ad approfittarne”, la chiosa. Quarto ed ultimo periodo che non basta al team biancorosso per imporsi e conquistare punti preziosi per il prosieguo del campionato. Rende rimane a 12 punti in classifica, in attesa della prossima gara. Già da oggi pomeriggio è prevista la ripresa degli allenamenti al PalaQuattromiglia.

Tabellino

Virtus Matera

79

Sintegra Rende

69

Virtus Matera: Belgrano ne, Digno

ne, Zanetti 9, lzzo 3, Ronca 20, Cioppa 15, Spada ne, Airaghi 3, Bagdonavicius 20, Divac, Rubinetti 9, De Mola ne. ALI.

Miriello

Sintegra Rende: Gatta 4, Donnici ne, Beyrne-Gomez15, Lucadamo 7, Ginefra, Ballati 15, Diouf 4, Baquero 16, Guido 2,

De Angelis 6. All.Carbone

Arbitri: Farina e Tornese

Note: parziali 22-25; 13-21; 30-13;

14-10