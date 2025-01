Viola a Messina in trasferta per la terzultima gara della regular season

Punti che contano: la Viola attraversa lo stretto alla volta di Messina.

Tre giornate al termine della stagione regolare.

Con 18 vittorie su 19 partite, Capitan Fernandez e compagni varcheranno domani lo stretto alla volta di Messina per affrontare l’imprevedibile Basket School.

Si gioca alle ore 18.00 al PalaTracuzzi e tutto l’ambiente neroarancio è in fermento perché quelli in palio sono punti che valgono per quanto riguarda la fase Play In Gold con i giallorossi anche loro matematicamente qualificati .

Squadre combattive: Reggio dovrà fare attenzione all’esuberanza al tiro degli avversari, ai centimetri di Yeyap, con la guida in regia di Busco e la duttilità di Mario Tartaglia. Sono Pronti alla sfida il recuperato Janic, l’ala piccola Miaffo e Guduric il cambio del lungo accanto al 2003 Matteo Mollica. Diakhate può alzarsi dalla panchina con profitto e idem il tiratore Caruso accanto all’ultimo arrivato Incremona.

Coach Giulio Cadeo, dopo la vittoria contro l’Antoniana, chiede continuo lavoro e incita i suoi nei progressi tecnici e mentali. Il gruppo, vincente, ha le carte in regola per consolidare la leadership anche nella classifica, al momento provvisoria, che condurrà le formazioni verso la seconda fase.

E’ prevista una ricca cornice di pubblico neroarancio al Palatracuzzi. Il tifo incessante di qualche centinaio di appassionati reggini è dall’inizio della stagione una spinta aggiuntiva per i ragazzi della Redel.

Nel frattempo, proprio ieri è arrivata la lieta notizia della gara che la Nazionale Italiana di Basket giocherà in riva allo stretto, il 23 febbraio nella sfida di qualificazioni per Eurobasket sarà Italia Ungheria Una notizia che riempie di gioia tutto l’ambiente neroarancio insieme a tutta la città della Fata Morgana.

Nonostante gli importanti lavori al Palacalafiore, che andranno ad apportare migliorie, si continuerà a lavorare in campo nell’attesa che si apra una seconda avvincente fase verso cui ambiente e giocatori sono proiettati.

La gara di domani sarà visibile in Diretta Facebook in condivisione dalla pagina ufficiale Pallacanestro Viola.

Arbitrano i signori Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi(Rg) e Daniele Barbagallo di Acireale(Ct).