18esima vittoria stagionale per la Viola

Redel, ancora un successo, superata Antoniana.

Ancora un successo con diciotto su diciannove gare disputate.

La Redel di Coach Cadeo ritrova i due punti davanti al pubblico amico e batte Antoniana che aveva la necessità vitale di vincere per rimanere aggrappata alla quota PlayIn.

La

Viola, con il primo posto matematico, non poteva sbagliare.

Ne viene fuori una gara “atipica”.

L’inizio neroarancio è al fulmicotone

Subito più undici con Simonetti, Idiaru ed Ivanaj sugli scudi.

Tutto finito? Assolutamente no.

Primo quarto dalle due facce e rimonta Antoniana.

Il giovane Guaita , Fiorillo, Bolis e Festinese contribuiscono alla rimonta ed al sorpasso di fine quarto 18-20.

Nel secondo quarto, l’equilibrio regna sovrano: sorpassi e controsorpassi.

La pareggia Paulinus (il migliore dei suoi nel periodo), si commettono tanti errori e si schiera la difesa(35 a 34 al termine del quarto).

Nel terzo periodo Liberato Chirico rispedisce avanti gli ospiti.

Il punto a punto continua fino al break: Reggio spicca il volo, con Simonetti in evidenza.

Prima più sette, poi decollo con il canestro magistrale in contropiede di Idiaru che accende il Palacalafiore (58-47).

Nel quarto periodo, l’Antoniana prova a non mollare.

Fiorillo ci mette il cuore.

Vranjes azzecca più di qualche giocata ed i neroarancio non riescono a chiudere.

A due minuti dal termine, la tripla di Paulinus per il più 6 è fondamentale.

La penetrazione successiva di Manu Fernandez, con fallo subito ipoteca il successo.

Termina 74 a 64.

Nel prossimo turno, con punti Playin in palio, il team di Coach Cadeo giocherà sul difficile campo della Basket School Messina. Palla a due domenica 26 gennaio alle ore 18 al Palatracuzzi.

Redel Viola Reggio Calabria – Bio Verde Srl Antoniana 74-64

(18-20,17-14,23-13,16-17)

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 6, Ani 3, Paulinus 16, Simonetti 18, Fernandez 11m Sgarlato NE, Mazza NE, Cessel 8, Donati 0, Ivanaj 12, Bangu 0. Allenatore Cadeo

Pallacanestro Antoniana: Imperatore NE, Chirico 4, Blois 4, Bisceglie 6, Fiorillo 8, Ruggiero 0, Guaita 7, Malafronte NE, De Martino 2, Vranjes 22, Festinese 11. Allenatore Festinese

Arbitri: Gianmarco Greco di Settingiano (CZ) e Amir Shamsaddinlou di Messina.