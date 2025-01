La Viola reagisce ed espugna Angri

Un inizio sontuoso.

Una gara preparata nei minimi dettagli dopo la prima sconfitta in un torneo arrembante che sta vedendo la Viola brillare, in vetta alla classifica e con la qualificazione al Play-In già in tasca da tempo.

La gara valeva doppio complice l’elaborata formula federale.

Il successo, nonostante il ritorno dei meritevoli campani, non è casuale: è frutto di lavoro, sacrificio, mentalità.

Un lavoro che dovrà proseguire con la giusta umiltà, anche perchè, nessuno, specialmente su campi così agguerriti “regala nulla” e sarà così da qui sino al termine dell’annata agonistica.

Si giocava la sfida seconda contro prima, non una gara a caso e probabilmente, entrambe le squadre hanno complicato la vita altrui in fase offensiva, regalando un match non bello da vedere ma molto intenso.

La bontà del lavoro di coach Cadeo e del suo staff è sotto gli occhi di tutti.

I miglioramenti possono ancora arrivare ma, questo gruppo, nonostante qualche errore di troppo oggi va solamente elogiato per un percorso eccellente e un atteggiamento mai domo.

Un grande elogio va fatto senza dubbio ai tifosi in trasferta, più numerosi che mai anche in Campania, sono loro la vera anima della progettualità neroarancio.

La cronaca.

Due a diciassette iniziale.

Idiadu, Simonetti,Cessel e la tripla di Fernandez in evidenza.

Partenza pazzesca per il team di Coach Cadeo che attua una difesa clamorosa.

Malkic tenta una ripresa con due segnature, un meraviglioso “dai e vai” tra Ani e Fernandez ed un recupero, l’ennesimo, di Idiaru proietta Reggio sul 6 a 21.

Angri si fa sotto con la tripla di Mastrototaro e raggiunge il meno dieci.

Ani, da tre, firma il 13 a 26.

Idiaru è la punta di diamante di un assetto difensivo da sogno.

Un primo quarto sontuoso termina 14 a 28.

Nel secondo periodo Angri tenta la rimonta.

Arriva nuovamente sul meno dieci.

Preoccupa la situazione falli dei lunghi neroarancio.

Molto bene Simonetti, Idaru prende un grande rimbalzo offensivo facendo canestro, molto bene anche Donati (20-34).

Si segna pochissimo nella seconda frazione.

Idiaru e soci tengono botta(22-36), la gara diventa anche un po nervosa.

Il secondo quarto termina 23 a 38.

Angri con grinta parte bene nel terzo quarto.

La tripla di Martinez, ed un canestro dello stesso bomber firma il meno 6.(tredici a quattro di parziale).

Milojevic firma il meno quattro e successivamente, ai liberi anche il meno due.

Paulinus risveglia la Viola per il nuovo più 4 e successivamente, contro break fino al più nove.

Mathias Martinez chiude il quarto sul 45 a 49.

Nel quarto periodo si segna pochissimo.

Milojevic riavvicina Angri con il 47 a 51.

Bonanni, capitano dei suoi firma il meno due.

La confusione regna sovrana: Simonetti sigla il più 5.

Spettacolare la tripla di Efe Idiaru che, dopo svariati errori, da un lato e dall’altro sigla il più 8, 49 a 57 a metà quarto periodo.

Non si segna più, vincono le difese, all’interno di una gara complicatissima.

Valle realizza il canestro del meno tre ad uno e venti dalla fine.+

Basilare il 54 a 59 a firma Ani su assist di Idiaru.

Fernandez è freddo ai liberi.

Malkic segna il tiro da tre della disperazione a quattro secondi che vale il meno quattro.

Ani segna i liberi della tranquillità: termina 59 a 64.

Pallacanestro Angri-Redel Viola Reggio Calabria 59-64

(14-28,9-10,22-11,14-15)

Angri:Borciu,Malkic 14,Granata 1,Martinez 13,Valle 6,Mastrototaro 6,Sannino,Bonanni 6,Borriello,Milojevic 13.All Chiavazzo

Viola: Idiaru 17, Ani 8,Paulinus 4, Fernandez 11, Sgarlato, Marinelli, Cessel 8,Donati 6,Pes,Ivanaj 2,Nicolò. All Cadeo Ass Scarpa e D’Agostino

Arbitrano Lino Laveneziana di Monopoli e Davide Galieri di Termoli(Cb)