Basket, prima gara del 2025 per la Redel: al PalaCalafiore arriva piazza Armerina

La Viola è pronta per iniziare il 2025.

Da salvaguardare c’è l’imbattibilità stagionale e un cammino da record unico in Italia.

Da ottenere due punti che, a meno di clamorosi colpi di scena, al termine della stagione regolare potrebbero valerne quattro.

Al Palacalafiore arriva la Siaz Piazza Armerina, squadra costruita per vincere il campionato che, fino al momento ha mostrato alti e bassi ed è ancora alla ricerca della giusta quadratura.

Sfida da ex per Marco Laganà, in A2 in neroarancio ed in campo accanto a Simone Farina, alla Pallacanestro Viola nell’ultimo anno della B Nazionale unica e Thomas Binelli nel roster scorsa annata.

In regia c’è il condottiero Occhipinti ed un’altra vecchia conoscenza del basket reggino, Marco Manisi, avversario dei neroarancio con Salerno (giocava con Uchenna Ani) nel PlayOff della passata stagione.

Labovic ed Ochipinti, quest’ultimo atteso al rientro completano il pacchetto esterni.

Vicino al canestro agiscono un’atleta che si è formato al Pianeta Viola, come Angelo Luzza da Rosarno, l’ex Ragusa Paolo Rotondo e l’emergente Giovanni Minore. Accanto a loro l’ultimo ingaggio Miljkovic, ex Sala Consilina così come il nuovo Coach Enzo Patrizio.

La Viola, dopo l’inebriante vittoria all’overtime ottenuta al Palamilone di Milazzo nell’ultima dell’anno, deve confermarsi.

Vacanze senza troppa sosta per i ragazzi di Giulio Cadeo che hanno lavorato intensamente, consapevoli di quanto sia lunga la strada verso gli obiettivi stagionali.

Nella gara di andata, con un break da urlo nel terzo quarto, a suon di difesa e palle recuperate, vinse la capolista: 67 a 83 con un ventello per Ilario Simonetti e prestazioni sontuose per Idiaru ed Ani.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Pallacanestro Viola e in condivisione sulla pagina del Media partner Rac, Reggioacanestro, le notizie sul Basket Calabrese, con telecronaca di Giovanni Mafrici. La diretta sarà visibile in Tv sul canale 87 della televisione ufficiale Videotouring e sul canale YouTube del club.

Arbitrano i signori Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma(Na) e Stefano Pezzella di Arzano(Na).