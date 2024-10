È subito derby: alle 20.30 si gioca in casa della Bim Bum Rende

Due vittorie su due partite.

Vetta della classifica e grande voglia di crederci, giorno dopo giorno.

La Redel Reggio Calabria lancia la sfida al miglior piazzamento possibile ed è subito derby.

Seconda trasferta consecutiva per i neroarancio che giocano nel fortino della Bim Bim Basket Rende, all’interno di quello che rappresenta a tutti gli effetti, il primo derby di Calabria della stagione.

Le due formazioni in scena, infatti, insieme alla neopromossa Catanzaro, rappresentano le massime espressioni del basket regionale.

Due su sue per la Redel dopo la vittoria in trasferta a Marigliano ed il bis domenicale, al Palacalafiore in casa contro Barcellona 4.0.

Una vittoria ed una sconfitta per Rende: successo all’esordio contro la preparata Svincolati Milazzo e sconfitta successiva di un solo puntoall’ultimo tiro in casa del Castanea.

Bim Bum Rende è un team guidato dal confermato Pierpaolo Carbone, da questa stagione supportato da Umberto Di Martino.

Confermati Ginefra e Gatta (atleta che Coach Cadeo conosce molto bene).

Sotto canestro spazio per l’ex Catanzaro Shvets, il campo Lucadamo, Baquero e Tartamella.

Gli esterni sono il giovane Guido, l’esperto Marco De Angelis e l’emergente Bellati.

Arbitrano i signori Antonio Caputo di Lamezia Terme e Mauro Sacco di Salerno.