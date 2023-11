Pallacanestro Viola, parla coach Cigarini: “Partita straordinaria contro super potenza come Ragusa”

Critiche? Qualora ci fossero, dopo un cammino così folgorante, sarebbe realmente “da pazzi”.

Secondo posto in classifica subendo la prima sconfitta in campionato, giunta all’overtime, giocando alla pari contro una delle “super-potenze” del campionato, i campioni di Coppa di Sicilia della Virtus Ragusa.

Ecco le impressioni del tecnico neroarancio Federico Cigarini: “Alleno dei ragazzi straordinari. Siamo andati al supplementare in un campo difficilissimo. Loro hanno speso il triplo noi in sede di mercato, parlo dei contratti dei giocatori. Noi abbiamo perso Binelli per infortunio, Ilario Simonetti non si è allenato questa settimana per l’influenza, ma li abbiamo portati al supplementare. Un po’ di inesperienza nei tiri liberi per la gioventù che abbiamo nel gruppo squadra ma, io non posso che essere non contento ma stracontento.

“Chi doveva vincere erano loro, la pressione era tutta loro. Siamo stati li, siamo andati sotto di 15 e abbiamo recuperato di nuovo con grinta ed energia. Hanno tirato 18 su 37 da tre, e noi siamo stai li, abbiamo avuto la palla per vincere. Cosa posso dire dei miei ragazzi: bravissimi, giocando in sei uomini”

Nel prossimo turno ci sarà il derby, cosa ne pensa?

“Adesso i miei ragazzi si meritano due giorni di riposo. Ci riuniremo mercoledì per preparare il derby in casa contro la Bim Bum Rende. Ho visto i risultati, adesso siamo secondi a pari punti con Ragusa, siamo ancora dentro le prime quattro”.