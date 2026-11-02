Una notte magica e ricca di emozioni per il Cosenza Volley
che, nella serata più spaventosa dell’anno, conquista una bellissima e
importantissima vittoria per 3-1 (22-25, 25-15, 25-20, 26-24) contro le
rivali del Volley Amantea. Le giovani cosentine firmano una vera e propria
impresa in rimonta, regalando al proprio pubblico una prestazione di
carattere, grinta e grande cuore.
La gara non era iniziata sotto i migliori auspici: nel primo set sono state le
ospiti a imporre il proprio ritmo, chiudendo sul 22-25. Sotto di un set, è
emerso il carattere del gruppo guidato da Mister Crispino. Le ragazze
hanno azzerato la tensione e hanno iniziato a macinare gioco, dominando
il secondo parziale (25-15) e mantenendo alta la concentrazione nel terzo
(25-20). Il quarto set è stato una vera e propria battaglia punto su punto,
risolta ai vantaggi sul 26-24 grazie alla lucidità e alla determinazione delle
padrone di casa.
Mister Crispino può dirsi assolutamente soddisfatto della risposta
caratteriale e tecnica delle sue atlete. La squadra ha dimostrato maturità
e compattezza, reagendo nel migliore dei modi alla battuta d’arresto
subita nella seconda giornata di campionato e riprendendo subito la
marcia con tre punti d’oro.
Al fischio finale è scoppiata la grande festa sul rettangolo di gioco e sugli
spalti, con l’entusiasmo alle stelle per un successo che dà morale, unisce
ancora di più l’ambiente e lancia un chiaro segnale sul valore e sulle
prospettive di questo giovane e promettente gruppo
Cosenza Volley ulula nella notte di Halloween: splendida vittoria in rimonta contro il Volley Amantea
Una notte magica e ricca di emozioni per il Cosenza Volley