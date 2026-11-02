Cosenza Volley ulula nella notte di Halloween: splendida vittoria in rimonta contro il Volley Amantea

Una notte magica e ricca di emozioni per il Cosenza Volley

che, nella serata più spaventosa dell’anno, conquista una bellissima e

importantissima vittoria per 3-1 (22-25, 25-15, 25-20, 26-24) contro le

rivali del Volley Amantea. Le giovani cosentine firmano una vera e propria

impresa in rimonta, regalando al proprio pubblico una prestazione di

carattere, grinta e grande cuore.

La gara non era iniziata sotto i migliori auspici: nel primo set sono state le

ospiti a imporre il proprio ritmo, chiudendo sul 22-25. Sotto di un set, è

emerso il carattere del gruppo guidato da Mister Crispino. Le ragazze

hanno azzerato la tensione e hanno iniziato a macinare gioco, dominando

il secondo parziale (25-15) e mantenendo alta la concentrazione nel terzo

(25-20). Il quarto set è stato una vera e propria battaglia punto su punto,

risolta ai vantaggi sul 26-24 grazie alla lucidità e alla determinazione delle

padrone di casa.

Mister Crispino può dirsi assolutamente soddisfatto della risposta

caratteriale e tecnica delle sue atlete. La squadra ha dimostrato maturità

e compattezza, reagendo nel migliore dei modi alla battuta d’arresto

subita nella seconda giornata di campionato e riprendendo subito la

marcia con tre punti d’oro.

Al fischio finale è scoppiata la grande festa sul rettangolo di gioco e sugli

spalti, con l’entusiasmo alle stelle per un successo che dà morale, unisce

ancora di più l’ambiente e lancia un chiaro segnale sul valore e sulle

prospettive di questo giovane e promettente gruppo