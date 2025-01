La Tonno Callipo domina a Catania ed è campione d’inverno

Prova di forza di un’eccezionale Tonno Callipo che, sul campo della vice capolista Volley Valley Catania la ricaccia indietro ed allunga di altri tre punti, portando ora il vantaggio a +4. Dunque al giro di boa doppio risultato per la squadra di coach Boschini: campione d’inverno con 32 punti e partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia in programma la prossima settimana. Sotto gli occhi del presidente Pippo Callipo le splendide ragazze giallorosse dopo il brivido momentaneo del set iniziale perso ai vantaggi, hanno mostrato forza e carattere imponendo al legge del più forte. Trascinata dalla strepitosa Denise Vinci, top scorer con 19 punti finali, la Tonno Callipo ha poi trovato in Cammisa, Rizzo e Bellanca – splendido poker in doppia cifra – altre punte di diamante, scalfendo così la resistenza di Catania che, nel primo set, aveva mostrato di poter reggere il confronto. Tutta la squadra di Boschini ha risposto da grande squadre, in tutti gli effettivi. Il prosieguo del match invece, ha evidenziato e premiato il maggiore spessore tecnico e caratteriale del gruppo giallorosso, ben plasmato da coach Boschini col suo staff tecnico. Insomma se questa trasferta sarebbe dovuta essere la prova del nove per la Tonno Callipo, può certamente dirsi che è stata superata a pieni voti, meritandosi l’applauso non solo dei tifosi giallorossi presenti anche in questa trasferta ma anche di chi l’ha seguita in streaming facendo il tifo da casa!

Coach Boschini presenta sempre lo stesso sestetto lanciando stavolta il libero Quarto dall’inizio. Nel primo set si viaggia punto a punto, con Vibo avanti 8-6 e Catania che risponde sul 16-15. Di rilievo la prestazione di capitan Vinci abile a mettere a terra sei palloni di cui tre ace. Vibo passa avanti sul 22-20 ed anche 23-22. Ma è Catania ad avere tre set-point ed a chiudere 27-25.

Nel secondo set dopo il 4-1 per Vibo, la squadra di casa riesce a stare in partita solo fino al 10-11. Poi emerge la forza delle giallorosse, che diventano letali al servizio, con un ace per Cammisa e Denise (che arriva a ben 4 fino a questo punto del match), conducendo con vantaggi larghi (12-19, 14-23) e chiudendo con un attacco out di Carpinato, subentrata insieme ad altri stravolgimenti operati dal tecnico locale Maccarone che non sa più che pesci prendere. Parità (1-1) di Vibo, che nei successivi due set mostra ancora il suo valore, legittimando il primato. In particolare nel terzo è sempre in vantaggio: 7-4 con un muro centrale di Rizzo su una pipe avversaria. Catania che raggiunge la parità sull’8-8 ma dura poco. Un crescendo della Tonno Callipo in cui emerge anche Bellanca, suo il 14-11, bissato da Cammisa sul 19-15. Il sigillo è di capitan Vinci: ben tre punti degli ultimi quattro, compreso il 25-18, sono suoi, ad incorniciare una prestazione di altissimo livello! Poca storia anche nel quarto set, in cui Vibo concede soltanto 14 punti alle siciliane. Cammisa conquista il match-point con un mani-fuori, che Carpinato annulla. Ma il punto-vittoria arriva subito dopo: è Rizzo con un primo tempo lungo sul fondo a chiudere set ed incontro. Si può festeggiare, in mezzo al campo e coi tifosi giallorossi giunti a Catania!

INTERVISTA. Alquanto soddisfatto coach Boschini che intanto spiega le problematiche del primo set: “Un primo parziale in cui ormai, per noi, è assodato che non riusciamo ad imprimere il nostro gioco. Un po’ perché all’inizio l’avversario è fresco e di conseguenza esprime il meglio del suo gioco riuscendo a metterci in difficoltà. Una volta che però riusciamo a mantenere il livello che poi abbiamo dimostrato, e le avversarie calano, allora la differenza si vede chiaramente.

Scossa quel primo set? Direi che sicuramente noi abbiamo mantenuto un livello di gioco molto alto, e se loro riuscivano a tenere lo stesso livello che hanno avuto nel primo, magari sarebbero usciti set più combattuti.” Dunque prova di forza da parte vostra? “Assolutamente sì: devo fare solo i complimenti alle ragazze perché hanno fatto una settimana stratosferica di allenamenti. Hanno preparato la partita con la mentalità giusta, e sono arrivate tutte agguerrite, veramente una mentalità da grandissima squadra. E di questo sono veramente molto contento. Abbiamo espresso un livello di gioco discretamente alto, tenendo turni al servizio molto bene per come ci eravamo detti in settimana. Quindi siamo riusciti a metterle in difficoltà: il nostro piano di gioco era basato tanto su quello perché loro avevano due centrali di ottima caratura, per cui tenere il primo tocco loro lontano da rete era assolutamente necessario. Tatticamente l’abbiamo gestita molto bene.” Quindi i meritati complimenti anche ad altre componenti da parte di Boschini: “Sono anche molto contento di tutto lo staff, che ha lavorato alla grande non solo in questa settimana ma in tutto l’anno. Mi riferisco a Stefano, Tonino, Valeria, uno staff di ottimo livello, direi una prova corale: società, atlete, staff e pubblico. Così che arrivano le grandi vittorie: possiamo dire che questa è una grande vittoria ma non ci accontentiamo.” Ora spazio alla Coppa Italia… “Infatti: siamo anche alla Final Eight di Coppa Italia, quindi domenica prossima dobbiamo pensare subito al torneo tricolore, saremo comunque in trasferta ma non sappiamo ancora dove. Poi mercoledì 29 gennaio giocheremo il ritorno in casa, da qui si decreterà chi tra le due squadre parteciperà poi alla Final Four. Un evento a cui vorremmo partecipare, cercando anche di portare la Coppa Italia in Calabria. Perché lo merita il presidente Pippo Callipo per tutti gli sforzi che ha profuso negli anni nella pallavolo, per la dedizione, il coraggio e la tenacia che ci mette in tutto quello che fa, soprattutto nel campo del volley.” Quindi il monito finale di Boschini: “Questa vittoria sicuramente legittima il primato in classifica, ma soprattutto mette 4 punti di vantaggio sulla seconda, il che significa aver dato una bella scossa al campionato. Ciò non significa assolutamente averlo vinto, noi dovremo lavorare testa bassa e pedalare, come abbiamo fatto in questa settimana. Se riusciamo a tenere questi ritmi a lungo, sicuramente ci toglieremo tantissime altre soddisfazioni perché poi le gare si vincono in allenamento con sudore, sacrificio, pazienza e tanta voglia di fare. E questa squadra ne ha da vendere per cui – conclude Boschini – non vediamo l’ora di tornare in palestra e scendere in campo.”

FARMITALIA CATANIA – TONNO CALLIPO VV 1-3

(27-25, 15-25, 18-25, 14-25)

FARMITALIA: Amaturo 3, Therqaj 8, Poles 11, Richiusa 8, Bilardi 7, Carpinato 4, Giorgianni (L), Scuderi 1, De Luca (L), D’Antoni 8, Regina, Coco. Al.. Maccarone

TONNO CALLIPO: Curti 2, Bellanca 16, Macedo 8, Rizzo 13, Cammisa 18, D.Vinci 19, Quarto (L), Otta. Ne: Milazzo, Darretta (L2), Surace, Rustani, M.Vinci. All. Boschini

Arbitri: Chiara Francesca Pacchioni e Stefano Camozzi.

Note: durata set 32’, 24’, 27’, 24’ per un’ora e 47’ di gioco. Catania: ace 5, bs 8, muri 4, errori 24; Vibo: ace 11, bs 13, muri 9, errori 24. Attacco 33%-46%; Ricezione 51%-42%.