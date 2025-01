Tonno Callipo, Vinci: “Vogliamo dare una spinta al nostro campionato”

Appuntamento di spessore in questo fine settimana per la capolista Tonno Callipo. A Catania sarà infatti ospite della Farmitalia, che insegue ad un punto in seconda posizione. Un esame probante per la squadra giallorossa, chiamata a difendere la propria leadership in classifica. Tra le protagoniste di quello che si preannuncia un vero e proprio big match, ci sarà sicuramente il capitano Denise Vinci, a riposo nell’ultima gara. Tante le battaglie della forte schiacciatrice vibonese nella sua lunga carriera finora, a cui si aggiungerà anche questa di Catania, in cui servirà la sua esperienza ed i suoi colpi in attacco, supportata ovviamente da tutta la squadra che ha dimostrato di non conoscere ostacoli, vincendo tutte e dieci le gare disputate finora.

Proprio col capitano Denise Vinci facciamo il punto della situazione, con riflettori puntati sulla gara che chiuderà il girone di andata, e servirà anche in ottica Coppa Italia.

Allora Denise, in questo scontro al vertice contro la Farmitalia Catania, quale sarà l’obiettivo della Tonno Callipo?

“È sempre quello di provare a mostrare il nostro valore, al di là dell’avversario e in questo caso anche della classifica. Portare in campo la nostra qualità vorrebbe dire fare una prestazione all’altezza del momento che stiamo vivendo, faremo quindi del nostro meglio.”

Farmitalia sta tenendo il vostro passo: quali saranno le maggiori difficoltà?

“Continuo a pensare che siano soltanto alcuni nostri cali di concentrazione, che se beccati in un momento particolare del set possono avere ripercussioni. Fino ad ora però, bisogna riconoscere alla nostra squadra una grande capacità di uscire insieme dalle difficoltà. Quindi magari a volte siamo ingenue nei cali, ma sempre consapevoli delle nostre potenzialità per venirne fuori.”

Siete reduci dalla decima vittoria di fila, contro Terrasini: tu hai giocoforza visto le tue compagne dalla panchina, che impressione hai avuto?

“Ho visto una squadra che ha vinto bene, divertendosi dall’inizio alla fine. Dalla panchina ho notato ancora di più il bel clima che si respira all’interno, vincendo appunto la decima gara consecutiva e quello fa sempre morale.”

Sei stata a riposo precauzionale, adesso come va, in vista di sabato?

“Mi è stato concesso un turno di riposo ed ora sono pronta a dare il mio contributo alla squadra.”

Che impressione hai tratto finora da questo campionato, quando ormai siamo al giro di boa?

“Sta andando come me lo aspettavo, ovvero la classifica è abbastanza corta, essendoci qualche squadra in meno e di conseguenza meno punti a disposizione. Arrivare al giro di boa da capolista sarebbe già un passo importante, quindi è fondamentale adesso focalizzarci sugli obiettivi.”

Eccetto qualche pausa, magari anche fisiologica durante le gare, la squadra sta dimostrando di rispettare l’obiettivo della vigilia: in cosa bisogna migliorare secondo te?

“I punti da migliorare riguardano sempre noi e la nostra concentrazione, ma ciò non toglie che la squadra abbia anche altri margini di crescita, da quello caratteriale all’esperienza stessa. Certo giocando partita dopo partita cresce sempre di più l’affiatamento e lo si può notare a vista d’occhio. A livello tecnico non c’è altro da dire se non che la squadra guidata dai nostri allenatori e da tutto lo staff continua a fare progressi.”

Sabato sarà una sfida importante: all’interno dello spogliatoio siete consapevoli di questo, come vi state preparando?

“Stiamo preparando la partita con molta attenzione. Ovviamente si sente lo stimolo della vetta della classifica, ma questo riguarda solo l’aspetto caratteriale di ognuna di noi. Rimane comunque uno scontro tra prima e seconda, per cui vorremmo dare una spinta decisiva al nostro campionato. Anche perché questa gara sarà decisiva per l’accesso alla Coppa Italia. Per il resto – conclude Denise – lavoriamo sodo, a testa alta e il sorriso sulle labbra!”