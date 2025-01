Polimeni (Domotek Volley): “Reazione straordinaria! Questi ragazzi sono eccezionali”

Antonio Polimeni, coach della Domotek Volley Reggio Calabria, commenta con entusiasmo la vittoria per 3-0 contro Energy Time Spike Campobasso, una reazione importante dopo la sconfitta di Ortona nel quarto di finale Nazionale della Dal Monte Coppa Italia di Serie A3.

Un approccio eccezionale:

“L’approccio al match è stato eccezionale”, esordisce Polimeni. “I ragazzi non hanno digerito la sconfitta dell’andata(terminata 3-2) e, nonostante l’influenza che ha colpito il gruppo in massa, hanno messo in campo la giusta reazione. La voglia di rialzarsi dopo Ortona, inoltre, è stata fondamentale”.

Una vittoria netta e meritata:

Polimeni sottolinea la netta vittoria nei primi due set. “È stato importante vincere in maniera così netta”, afferma. “Nel terzo set c’è stato un calo di concentrazione, ma siamo stati bravi a uscirne fuori con la voglia di vincere”.

Elogi per Soncini:

Il coach spende parole di elogio per Marco Soncini, che ha sostituito l’infortunato Enrico Zappoli. “Si è sacrificato tantissimo nelle ultime partite”, dice Polimeni. “Oggi l’abbiamo visto in grande spolvero. L’ho portato io per la prima volta in Italia e credo moltissimo in lui e nelle sue indiscusse capacità”.

La classifica, una bella soddisfazione:

Polimeni ammette di guardare la classifica, che definisce “una bella soddisfazione anche se non ha valenza considerata la formula del PlayOff”. “Abbiamo iniziato il campionato con l’obiettivo della salvezza”, ricorda. “Ma i ragazzi sono stati straordinari e i miglioramenti giorno dopo giorno sono paurosi”.

Un gruppo eccezionale:

Polimeni conclude con un elogio al gruppo. “Sono ragazzi eccezionali”, dice. “Hanno voglia di mettersi in mostra, di lottare e sacrificarsi e continuano a farlo con ottime prestazioni”.

Antonio Polimeni e la Domotek Volley si godono una vittoria importante, che conferma la crescita della squadra e la sua capacità di reagire alle difficoltà.