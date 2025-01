Choc in Casa Royal: si dimette il presidente Nicola Mazzocca

Con un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta, il presidente della T&T Royal Lamezia, Nicola Mazzocca, ha annunciato le proprie dimissioni. La decisione è giunta a seguito di una serie di risultati deludenti, culminati con la sconfitta contro il Foligno di domenica scorsa, che ha ulteriormente aggravato la situazione della squadra in campionato.

Mazzocca, alla guida del club dalla sua fondazione, ha sempre mostrato una grande passione per il progetto Royal, investendo tempo e risorse per cercare di portare la squadra a risultati di prestigio. Tuttavia, i risultati sportivi di quest’anno non hanno rispecchiato le aspettative, e la sconfitta di Foligno ha rappresentato il punto di non ritorno per il presidente. La decisione di dimettersi è stata motivata dalla volontà di assumersi la responsabilità per la situazione attuale e dare spazio a nuove idee e prospettive. Il tutto unito alla mancata possibilità di giocare in casa propria l’altro scontro diretto contro Verona domenica prossima. Domani o al massimo mercoledì si conoscerà la sede.

In una breve dichiarazione, Mazzocca ha espresso il suo dispiacere per non essere riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati, ma ha anche sottolineato la sua speranza che la squadra possa risollevarsi e tornare a competere ai livelli che i tifosi meritano. “È stata una decisione difficile, ma necessaria. Ci ho pensato tutta la notte e credo che sia giunto il momento di fare un passo indietro per il bene del club”, ha dichiarato.

Sarà il General Manager Fabrizio Maglia a prendere le redini della società, ed insieme al consiglio direttivo e la dirigenza tutta, dovrà trovare rapidamente una soluzione per guidare la squadra fuori da questa crisi.

In attesa di sviluppi, la Royal si prepara ad affrontare una settimana di intensa riflessione e pianificazione. I tifosi, nel frattempo, sperano che questa possa essere l’occasione per un nuovo inizio, con l’auspicio di tornare presto a festeggiare successi sul campo.