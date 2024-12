Domotek da sogno: conquistate le finali di Coppa Italia

Domotek da favola.

Vittoria voluta fortemente.

I sogni diventano realtà.

Quattro cifre di un pubblico sempre più passionale e competente.

Un 3-0 che vale la qualificazione matematica alle Finals di Coppa Italia.

Un successo straordinario, sulle ali di un gruppo forte e competitivo che rafforza il terzo posto non classifica e vola sulle ali del coraggioso Capitano Domenico Laganà,

La forza, però, è il gruppo.

Dal bravo Lazzaretto ad Esposito, da De Santis a Stufano, da Picardo agli inserimenti di Soncini e Murabito passando per la new entry Zappoli e non solo.

La cronaca.

Si parte con un ace di Laganà.

Lecce, con idee chiare e voglia di far bene, inizia in modo combattuto (4-6).

La svolta arriva con Lorenzo Esposito al servizio: Laganà, Zappoli e Lazzaretto mettono a segno una serie di punti importanti (9-6), costringendo gli ospiti al primo time out.

Una schiacciata dirompente di Laganà (12-7) e un doppio ace di Zappoli (14-7) allungano ulteriormente il vantaggio. Lazzaretto ed Esposito continuano a giocare bene insieme, dominando il set.

Zappoli mette a segno il punto del set point. Un errore di Penna, per gli ospiti, chiude i conti del primo set che termina 25-13.

Penna realizza il primo punto del secondo set. È lui l’uomo della riscossa, Legge (4-7). Il pari arriva dall’ace di Zappoli. Il muro di Lazzaretto riporta in vantaggio Reggio Calabria, ma Lecce, con Deserio, effettua il controsorpasso (8-11).

All’uscita dal time-out, Stufano risponde con grinta. La seconda frazione è combattutissima, con tanti errori da entrambe le parti che portano al 15 pari.

Il vantaggio passa dalle mani di Zappoli, dopo un grande recupero di De Santis (16-15). Penna firma il pari dopo il time-out richiesto da Mister Cavalera.

I punti di Stufano prima e Lazzaretto poi, per due volte, portano il punteggio sul 19-17. Il ventesimo punto è firmato da Antonio Picardo.

Fabbroni e soci non mollano: sua è la schiacciata del 22-21. Si va sul 22-22 e Mister Polimeni chiama il timeout.

Penna firma il nuovo vantaggio (22-23), ma il successivo errore di Fabbroni riporta il punteggio in parità (23-23).

Mister Polimeni azzecca il cambio con Marco Soncini, che si rivela utile alla causa. Laganà segna il punto del 24-23. Il sigillo finale lo mette Stufano: 2-0.

Laganà e Lazzaretto colpiscono bene dalla seconda linea.

4-6).Risposte concrete, invece, per l’Aurispa con Penna in evidenza.

Il 4 a 8 costringe lo staff tecnico amaranto ad un nuovo Time Out.

Una palla d’oro di Esposito per Laganà firma il 5 .8.

C’è tempo per un ace di Maletto per Lecce.

Set molto duro per gli amaranto, sotto più volte di 4 segnature.(15-19).

Doppia giocata di Domenico Laganà e la gara cambia ancora una volta trama.

Pallone vissuto e combattuto quello del 19 pari: realizza Lazzaretto, grande apporto di De Santis.

Murabito, mossa tattica del Mister Polimeni funziona per il 20-19.

Il 22 a 21 a segno con Laganà e pari immediato con Maletto(22-22).

Il punto del match point lo realizza Stufano(ottima la sua prova).

Lecce rimonta e firma ili 24 pari con Mazzone.

Tanto equilibrio e paura di vincere il set sul finale.

Una doppia giocata di Laganà con tanto di ace spettacolare finale chiude la serata sul 28 a 26.

Domotek Volley-Aurispa Links Per la Vita Lecce 3-0

(25-13, 25-23,28-26)

De Santis,Giuliani,Stufano 7,Galipò,Zappoli 7,Picardo 4,Lopetrone,Esposito,Lamp,Murabito 1,Pugliatti,Laganà 20,Soncini,Lazzaretto 12.All Polimeni Ass Dal Pozzo

Domotek Volley: Mazzone 10,Fabroni 1,Cimmino,Blee,Maletto 2,Deserio 5,Iannacone,Coppa,Omaggi,Penna 21,Colaci,D’Alba,Ferrini 2.All Cavaleri Ass Bramato.

Arbitrano i signori David Kronaj e Pierpaolo Di Bari.