ADS Kos Running: in soli due anni raddoppiati gli iscritti e conquistati numerosi premi

La società sportiva ADS Kos Running, presieduta dall’Ing. Carmine Spizzirri e con sede in San Pietro in Guarano (CS), si è riunita il 13 dicembre per tracciare un bilancio delle attività svolte negli ultimi anni e definire gli obiettivi futuri. In un clima di grande entusiasmo, la squadra ha celebrato i successi ottenuti e pianificato nuove sfide per il 2025.

Nata nel 2022 con un piccolo gruppo di appassionati, la Kos Running ha compiuto notevoli passi avanti. Dai pochi membri iniziali, il team ha visto una costante espansione: nel 2023 si contavano 33 atleti attivi, mentre nel 2024 il numero è salito a ben 57.

Questi progressi non riguardano solo i numeri, ma anche le performance: il team ha partecipato a oltre 30 competizioni, distinguendosi soprattutto nelle gare su strada regionali e nazionali. Atleti come Sabrina Gioberti, Giuseppe Filice, e hanno raggiunto traguardi importanti, diventando campionessa regionale di categoria nel caso della Gioberti, ed ottenendo eccellenti prestazioni nel palcoscenico nazionale per entrambi gli atleti a conferma dell’impegno e della crescita tecnica, guidata dal tecnico FIDAL Ermiro de rose, di tutta la squadra. Sono da ricordare i numerosi podi in ambito regionale ottenuti dagli altri atleti Nardi MariaCarmela, De Napoli Stefania, Ugo Fazio, Percaccuiolo Raffaele, Barbuscio Antonio, Prete Cristian, Castiglione Gaspare

Una struttura organizzativa solida

Durante l’assemblea, è stata evidenziata l’importanza di una gestione ben strutturata ed ormai oleata affidata ai dirigenti Ercole Edoardo de Marco, Volpintesta Walter, Luca Rainieri, Volpintesta Massimo, Vena Valerio, Valente Alessandro ed al tecnico Ermiro de Rose. Per rispondere alle normative in materia di safeguarding, è statio nominati il responsabile contro abusi e molestie: Mauro de bonis.

Il benessere degli atleti rimane una priorità assoluta, garantito grazie alla collaborazione con professionisti come il massimo, il nutrizionista e il dott. Pasquale Caprino, medico della squadra. Questo approccio integrato consente alla Kos Running di sostenere i suoi membri sia fisicamente che mentalmente, creando un ambiente ideale per il raggiungimento degli obiettivi.

Progetti ambiziosi per il 2025 Il 2025 si preannuncia ricco di iniziative e sfide, tra cui: 1. Organizzare la prima gara ufficiale a livello locale per rilanciare importanti centri del territorio. L’evento rappresenta un punto di svolta per la società. 2. Trovare una sede stabile per le attività del club, lasciando definitivamente “casa mia”, come scherzosamente affermato dal presidente Spizzirri. 3. Partecipare a competizioni regionali di cross con l’obiettivo di qualificarsi per i campionati nazionali. 4. Rafforzare le collaborazioni con sponsor, fondamentali per sostenere le iniziative sportive e sociali del club. L’impegno sociale L’ADS Kos Running non è solo una squadra sportiva, ma anche una realtà attiva nel sociale. Tra le iniziative, spiccano eventi benefici e programmi per coinvolgere i giovani atleti, con l’intento di promuovere i valori dello sport e dell’inclusione. “Vogliamo essere un punto di riferimento per la comunità, aiutando i contesti che ci circondano”, ha dichiarato il presidente.