Lopetrone e la sua rinascita: “Alla Domotek con coraggio e voglia di vincere”

Massimiliano Lopetrone-Domotek Volley Reggio Calabria: un matrimonio felice, un matrimonio che funziona, un matrimonio che si allunga. Il libero della squadra che ha dominato il campionato di serie B continuerà, anche in A3, a vigilare con puntiglio sull’organizzazione difensiva del sestetto di mister Polimeni. Il coach, già sul finire della stagione scorsa, aveva manifestato al 22enne di San Giovanni in Fiore l’intenzione di proseguire il connubio anche nella categoria superiore ed il ragazzo, che tanto bene, e senza pause, si era comportato nel corso del campionato cadetto, davanti alla richiesta non è stato sfiorato dal minimo dubbio.

La voglia di riscatto personale è enorme, considerato l’infortunio subito nel momento decisivo della passata stagione.

Innanzitutto, come stai?

“Ci siamo ripresi al meglio.

Ho lavorato tanto in estate per essere pronto già da settembre.

Il mio infortunio è stato “brutto” anche emotivamente.

Mancava solamente una settimana all’inizio del PlayOff per la Serie A.

Un infortunio fortuito ed inaspettato.

Ho saltato la parte “clou” del campionato, quella con la quale mi volevo confrontare, quella per la quale avevo lavorato con cura tutto l’anno, conquistando vittorie su vittorie.

Ho seguito la squadra anche in trasferta, provando a non pensarci.Abbiamo vinto, abbiamo festeggiato, resta in me una grande soddisfazione ma, allo stesso tempo, enorme voglia di riscatto personale”.

La nuova Domotek?

“Una squadra molto giovane.

Abbiamo grandi margini di miglioramento.

Presto per capire dove ci andremo a posizionare in classifica.

I nuovi? Sono ottimi innesti.

Tutti daranno una mano per la causa”.

Obiettivi personali e di squadra?

“Dal mio punto di vista voglio crescere e provare a disputare più partite possibili in questa categoria.

Il gruppo è competitivo, possiamo fare bene guidati da Mister Polimeni”.