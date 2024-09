Pallanuoto Serie A1 femminile, Cosenza riparte con grandi acquisti. Il campionato riparte il 19 ottobre, prima la coppa Italia

Sorteggiato il calendario della prossima stagione regolare del campionato femminile di pallanuoto di serie A1, che prenderà il via sabato 19 ottobre e si concluderà il 12 aprile 2025. L’edizione numero 41 del massimo campionato conferma la partecipazione di 10 squadre con la formula integrale di 9 giornate di andata e ritorno.

Seguiranno i playoff dal primo al sesto posto per l’assegnazione dello scudetto, e per il completamento delle posizioni europee, e le finali dei playout salvezza dal settimo al decimo posto che determinano le due retrocessioni.

La prima partita della Cosenza Pallanuoto sarà contro la forte Sis Roma nella piscina di casa Campagnano.

Prima del campionato, ad ogni modo, c’è la coppa Italia a Catania.

Sono stati pubblicati i gironi della fase uno. La Coppa Italia femminile, giunta alla quattordicesima edizione, scatta nel secondo fine settimana di ottobre con la prima fase in programma da venerdì 11 a domenica 13. Nel round iniziale in acqua dieci squadre divise in due gironi da cinque (a Catania e a Padova). Nel girone di Cosenza, L’Ekipe Orizzonte, Rapallo Pallanuoto, Pallanuoto Trieste e Vela Nuoto Ancona.

La società, nel frattempo, ha chiuso anche il mercato acquisti con elementi molto interessanti ed una rosa molto più competitiva della scorsa stagione. L’ultimo arrivo è la forte Anna Gesheva, bulgara, campione e capocannoniere del campionato svizzero la scorsa stagione e poi due volte campione e quattro volte capocannoniere nel campionato bulgaro. Quest’anno ha partecipato anche al campionato europeo con otto reti. Gesheva è già a Cosenza, insieme alla squadra, per i primi allenamenti. Oltre a lei, la società Aqa è riuscita a portare a Cosenza

Vittoria Santoro, prodotto del vivaio dell’Ekipe Orizzonte Catania, dove ha brillato nelle rappresentative giovanili conquistando ben quattro titoli nazionali. Ma anche Marta Misiti, centrovasca e giovane promessa della pallanuoto italiana, classe 2004 e poi Divina Nigro, che ritorna a Cosenza nel ruolo di portiere ed in forza, prima, in Grecia all’Olympiacos. Non per ultima, anzi, ecco la campionessa russa Olga Belova, una giocatrice talentuosa e decorata della scena internazionale, con un palmares straordinario, acquistata prima di agosto.

“L’esperienza e la leadership di Olga, così come di tutti i nuovi ed importanti innesti- ha rimarcato Francesco Manna- disegna un passo importante per tutti noi, continuando a puntare in alto con l’obiettivo di competere ai massimi livelli. Siamo entusiasti di accogliere tutte loro e siamo pronti a vederle in azione con i nostri colori. Siamo pronti!”.