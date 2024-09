Omifer Palmi vs. Gioiella Prisma Taranto: un allenamento congiunto di alto livello

Oggi, al Palasurace, si è svolto un allenamento congiunto di grande intensità tra l’𝗢𝗺𝗶𝗳𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗶 e la Gioiella Prisma Taranto, squadra di SuperLega. L’incontro ha visto le due formazioni sfidarsi in un match che ha offerto un livello di pallavolo elevato, con ritmi alti e momenti di grande spettacolo.

L’allenamento si è concluso con un pareggio 2-2, con i seguenti parziali per i set: 29-27, 16-25, 26-24, 23-25. Questo risultato testimonia la competitività e l’equilibrio tra le due squadre, nonostante la fase di preparazione in cui entrambe si trovano.

Performance dei Giocatori:

Cristian Iovieno ha brillato in attacco, contribuendo con 11 punti, dimostrando una grande capacità di finalizzare le azioni offensive.

Lorenzo Sperotto ha guidato la regia con precisione, aggiungendo 16 punti cruciali grazie alla sua visione di gioco e alla sua capacità di variare gli schemi d’attacco.

Graziano Maccarone ha avuto un ruolo chiave a muro, fermando ripetutamente gli attacchi avversari e aggiungendo 10 punti al tabellino.

Peppino Carbone ha mostrato la sua solidità in attacco, con 14 punti, risultando uno dei protagonisti del match.

Felipe Benavidez si è distinto con una prestazione potente, realizzando ben 22 punti, confermando il suo valore come opposto.

Dall’altra parte, la Gioiella Prisma Taranto ha risposto con un gioco altrettanto efficace:

Andrea Santangelo ha dominato la rete, totalizzando 20 punti e dimostrandosi una presenza costante in attacco.

Brodie Hofer ha messo a segno 21 punti, confermandosi un elemento chiave della formazione tarantina.

Tim Held ha contribuito con 17 punti, risultando determinante in molte situazioni di gioco.

Questo allenamento congiunto non è stato solo un banco di prova importante per entrambe le squadre, ma anche un evento che ha entusiasmato il pubblico presente, mostrando la preparazione e la qualità tecnica delle formazioni in campo. L’𝗢𝗺𝗶𝗳𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗶 si è dimostrata all’altezza della sfida contro un avversario di categoria superiore, e questo incontro rappresenta un passo avanti significativo nella preparazione alla stagione di Serie A2.