Beach Pro Tour “Futures” a Corigliano Rossano

La città di Corigliano-Rossano torna ad essere capitale del beach volley ospitando per il secondo anno consecutivo l’evento internazionale Beach Pro Tour “Futures”. Il circuito del Beach Pro Tour 2024 è il più importante al mondo per la disciplina, parteciperanno i migliori atleti al mondo in base alla propria posizione nel ranking mondiale.

Dal 29 agosto al 1° settembre sul lungomare di Schiavonea, nella zona dell’ex lido Nettuno, si scontreranno sulla sabbia 21 nazionalità diverse, maschili e femminili, che daranno vita ad una accesa contesa per la vittoria finale. La stagione del BPT 2024 sarà nuovamente articolata in tre categorie: Elite, Challenge e Futures.