Nuoto paralimpico: tre medaglie ai Campionati Italiani per la reggina Esabotini

Aurora Esabotini è ancora una volta tra le migliori nuotatrici paralimpiche in Italia. Lo confermano i risultati ottenuti dall’atleta dell’Italica Sport Reggio Calabria ai Campionati Italiani Assoluti Finp che si sono svolti a Brescia il 6 ed il 7 luglio.

Sono tre le medaglie conquistate. Due d’argento e sono arrivate nei 50 stile libero e nei 200 misti. Medaglia di bronzo, invece, nei 100 stile libero. Risultati che migliorano sensibilmente i piazzamenti dello scorso anno quando aveva raggiunto un quarto posto nei 100 dorso e due quinti posti nei 100 rana e 50 farfalla. Anche in quella circostanza, però, l’atleta classe 2002 aveva offerto ottime prestazioni a livello di tempi, segnalando una crescita che l’ha portata a mettersi ben tre medaglie al collo nell’edizione 2024 dei campionati italiani.

Un progresso che segnala l’ottimo lavoro svolto ogni giorno in allenamento presso il Parco Caserta Sport Village , con la supervisione del suo tecnico Giusy Checco.

“Sono soddisfatta – ha dichiarato Aurora Esabotini – dei risultati ottenuti, riuscendo anche a migliorare i miei tempi in due gare. Sono felice per i traguardi raggiunti, perché so bene che ottenere tre medaglie ai campionati nazionali non è da tutti. Questo sport mi regala tante soddisfazioni e il mio obiettivo è proseguire su questa strada”.