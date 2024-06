L’ItalVolley di Velasco contro il Canada per blindare Parigi

Servirà un altro piccolo sforzo per la Nazionale femminile di Volley guidata da Julio Velasco. Il traguardo della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi è ormai davvero dietro l’angolo e occorre ancora una vittoria per garantirsi la partecipazione all’evento clou della stagione sportiva mondiale.

Martedì 11 giugno (ore 12,30 italiane) infatti le ragazze se la vedranno contro il Canada, nella terza settimana della Nations League. Si giocherà a Fukuoka, in Giappone, e per le scommesse pallavolo il vantaggio del pronostico è proprio per le azzurre, anche in considerazione del fatto che le canadesi sono appena dietro ad Enogu e compagne nel ranking.

Se la strada verso l’appuntamento parigino è abbastanza spianata, buone chance ci sono anche per conquistare la Nations League con l’Italia a 4.75, appena dietro alla Turchia con 3.75, ma meglio di Brasile e Polonia, rispettivamente a 5.50 e 6.50. La classifica attuale vede avanti proprio Polonia e Brasile (24 e 22 punti) grazie ad un en plein di vittorie, mentre l’Italia (terza a 19) e Giappone e Turchia (quarte a 18) sono costrette al momento ad inseguire.

La squadra di Velasco giocherà quattro gare nella terra del Sol Levante. Dopo il Canada infatti affronterà, in sequenza, la Corea del Sud (venerdì 14 giugno alle ore 12,30 italiane), Stati Uniti (sabato 15 giugno ore 8,30 italiane) e Serbia (domenica 16 giugno ore 8,00 italiane). Tutte le partite delle azzurre saranno visibili anche in Italia grazie a DAZN.

Julio Velasco ha ufficializzato anche le 14 azzurre convocate e che dunque saranno le protagoniste della spedizione per la Pool di Fukuoka. Le palleggiatrici saranno Carlotta Cambi e Alessia Orro, le schiacciatrici invece Alice Degradi, Caterina Bosetti, Gaia Giovannini e Myriam Sylla. Quattro le centrali, Marina Lubian, Sara Bonifacio, Sarah Fahr e il capitano Anna Danesi, due gli opposti, Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, e altrettanti i liberi, Monica De Gennaro e Ilaria Spirito.