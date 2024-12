Capodanno a Vibo Valentia: le ordinanze del Comune

Al fine di garantire lo svolgimento in totale sicurezza delle manifestazioni in programma a Vibo Valentia per il Capodanno, il Comune ha emanato tre diverse ordinanze sindacali.

Con la n. 42 si ordina, in data 1 gennaio 2025 dalle ore 00:30 alle ore 05:00 e dalle ore 18:30 alle ore 21:00, per motivi di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica in tutto lo spazio concesso per la realizzazione dell’evento su Corso Vittorio Emanuele III e precisamente nell’area compresa fra Via Potiri e Piazza Martiri d’Ungheria:

– il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine in alluminio;

