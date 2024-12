È ufficiale: il Settimo Memorial don Ciccio Fusaro ha i suoi premiati

L’associazione Nostos che ha come direttore artistico del premio: Matteo Pio Manna e come presidente, la giornalista Lucia De Cicco, ha organizzato un premio importante e prestigioso, che vede protagoniste sei donne che hanno scelto di rimanere in Calabria e grazie al loro talento fanno delle cose che le rende eccellenze e preziose per il territorio.

L’obiettivo ,dice Lucia De Cicco è valorizzare i talenti delle donne del nostro territorio che si sono distinte per capacità e innovazione e si sono fatte strada a vario titolo e in diversi settori nel contesto nazionale e/o internazionale. I premiati verranno intervistati, di volta in volta, per raccontare la loro storia: dagli esordi ai traguardi più importanti. Tra questi talenti due editrici, due pittrici, una poetessa con lo spirito anche della fumettista e un’ artigiana che lavora l’ uncinetto.

L’editrice Sonia Demurtas di Vibo Valentia. L’editrice Annamaria Persico del lamentino e le artiste pittrici:

Caterina Rizzo (napitina d’adozione) e l’artista e pittrice Eleonora Lagana’ della locride, tra i talenti della scrittura incontriamo Annalisa De Cicco di Mendicino nel cosentino, poetessa Gina Cianni di Zumpano, CS artigiana handmade.

Il tutto nella cornice di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia, il18 Dicembre 2024 ore 10 in ambito alla presentazione del Calendario artistico poetico Sd edizioni Demurtas e del concorso Natale arte e poesia e che vedrà tanti premiati. Con la partecipazione dell’ Amministrazione comunale di Vibo Valentia