La Filitalia International premia i propri studenti con una borsa di studio

Ben Cinquanta borse di studio, divise tra i 29 capitoli che formano la Filitalia International. E’ questo l’alto numero che e’ venuto fuori dal sodalizio italo-americano fondato dal dottor Pasquale Nestico a Philadelphia nel 1987, per promuovere la lingua e cultura italiana. Alla manifestazione di interesse hanno aderito i Chapter nelle cui fila ci sono bambini e ragazzi di eta compresa tra i 6 e i 19 anni che hanno maturato i 2 anni d’iscrizione consecutivi, sono attivi all’interno del sodalizio e abbiano riportato una media voti almeno dell’8.5. La Commissione Lingua & Cultura, guidata da Anna Di Nardo, ha valutato attentamente le numerose domande che sono pervenute e ne ha approvato 50, aumentando di numero rispetto allo scorso anno. Il tutto grazie alla generosità di molti donatori, che vedono nella Filitalia International, serietà e sicurezza. L’associazione no-profit italo-americana, oggi diretta dal settimo Presidente Saverio Nestico, gia’ dagli albori si e’ dedicata alla promozione, divenendo un fiore all’occhiello nel mondo italiano, che e’ valso anche il titolo di Ente Promotore del distretto Consolare di Philadelphia da parte del Ministero degli Esteri. Le borse di studio che saranno assegnate domani, domenica 15 settembre dalle ore 18:00 italiane con cerimonia all’interno del Centro di Cultura “M.Fabrizio & P. Nestico” di Philadelphia, sono per meriti scolastici e accademici e vedono premiati numerosi capitoli in Italia e nel mondo. Su tutti c’e’ Vibo Valentia, che con le 12 assegnazioni di quest’anno, ha raggiunto la cifra record di 43 borse di studio dal 2019, più’ 2 International Exchange Program. Oltre ai capitoli degli Stati Uniti e altri italiani, per la prima volta in quest’edizione sarà premiato anche il Chapter di Holguin, Cuba, aperto lo scorso anno e che vede la partecipazione di numerosi italiani discendenti. Gli studenti premiati che vivono fuori gli States parteciperanno alla cerimonia in modalità virtuale, con la consegna in presenza dei certificati che si svolgerà in altra data. Le borse di studio non sono l’unico servizio che la Filitalia International dona ai giovani soci. Infatti, c’e’ anche l’International Exchange Program, lo scambio culturale tra studenti che hanno la possibilità di svolgere un’esperienza professionale negli Stati Uniti o in Italia tutto a carico dell’associazione filantropica italo-americana.