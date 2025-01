Giorno della memoria 2025, per non dimenticare la Shoah. Le iniziative dell’Anassilaos

Il 27 gennaio di ogni anno si commemorano le vittime dell’Olocausto, la scelta di tale data per ricordare quando nel corso dell’offensiva in direzione di Berlino, le truppe sovietiche dell’Armata Rossa, nella città polacca di Oswiecim (Auschwitz in tedesco) scoprirono il campo di concentramento e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono per la prima volta al mondo l’orrore del genocidio nazista. Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio del comune di Reggio Calabria, per tentare di comprendere un evento terrificante e ricordare i genocidi perpetrati dai soldati tedeschi, martedì 28 gennaio 2025 alle ore 16:45, presso la Biblioteca Villetta “p. De Nava” di Reggio Calabria, promuove la tavola rotonda: “Giorno della memoria 2025, per non dimenticare la Shoah”. Dopo i saluti di rito di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava”, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, intervengono alla tavola rotonda: Giuseppe Gembillo, già professore ordinario di Storia della Filosofia presso il Dipartimento COSPECS, Università di Messina, Coordinatore del Festival della Complessità, Presidente sezione “Filosofia” del Comitato Scientifico del CIS della Calabria; Paola Radici Colace, già Professore Ordinario di Filologia Classica, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università di Messina – Presidente Onorario, Direttore Scientifico e Presidente Sezione Antichistica del CIS della Calabria; Mons. Antonio Morabito, Canonico del Capitolo Metropolitano di Reggio – Bova; Giuseppe Verdirame, Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Studi Politici di Reggio Calabria; Gianfranco Cordì, Docente di Storia e Filosofia.