Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospita la presentazione del nuovo libro di Red Canzian ‘Centoparole per raccontare una vita’

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è lieto di annunciare un evento di grande prestigio, che unisce cultura, musica e memoria. Sabato 1° febbraio 2025, alle ore 17:30, nella magnifica cornice di Piazza Paolo Orsi – sita all’interno del Museo –, si terrà la presentazione del libro “Centoparole per raccontare una vita” di Red Canzian, figura emblematica del panorama musicale italiano e storico componente dei Pooh.

Attraverso le pagine del nuovo volume, Red Canzian accompagna il lettore in un viaggio straordinario tra le emozioni e i ricordi di una carriera costellata di successi. “Centoparole per raccontare una vita” non è solo un libro, ma una finestra aperta sulla vita di un artista che ha saputo trasformare le esperienze personali in musica, poesia e riflessioni profonde.

L’evento sarà introdotto dal Direttore del MArRC, Fabrizio Sudano e proseguirà con un dialogo tra l’autore e la Professoressa Stefania Mancuso, docente di Archeologia Classica e Didattica del Parco e del Museo dell’Unical. Un’occasione imperdibile per incontrare da vicino Red Canzian e scoprire varie sfaccettature della sua vita personale e artistica. A chiusura Canzian sarà a disposizione per firmacopie e scatti ricordo.

Il MArRC, con questo evento, conferma il suo impegno non solo nella promozione della cultura, ma anche nella creazione di occasioni di incontro e condivisione. L’appuntamento con Red Canzian, simbolo di un’arte che favorisce il dialogo tra diversi tipi di pubblico, è un esempio tangibile della missione del Museo di diventare un punto di riferimento culturale, che favorisce il dialogo tra diverse espressioni artistiche.