Al Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti” presentato il progetto “Scuola della Pace”

Un’iniziativa di alta levatura morale e sociale, quella presentata al Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino. La prof.ssa Anna Maria Mittica, del Liceo Classico ha presentato, nelle diverse sedi del Polo, il Progetto “SCUOLA DELLA PACE”, di cui è referente, spiegandone motivazione e obiettivi. E’ un’attività che punta a stimolare i ragazzi delle aree, dove è più presente il fenomeno della dispersione, porli al centro del sistema scolastico e dare loro la possibilità di affrontare il futuro con maggiori certezze, guardando con ottimismo alla vita. Il Progetto “SCUOLA DELLA PACE” è rivolto, nello specifico, ai bambini delle scuole elementari dell’Istituto Comprensivo di San Luca e a quelli dell’ Istituto Comprensivo Platì – Careri, dove opera, in entrambi, la Dirigente Daniela Perrone, nel primo in reggenza e nel secondo come titolare, che ha abbracciato con entusiasmo e nella sua totalità il Progetto, con l’intento di calare nelle aree periferiche della Calabria , il metodo della comunità di Sant’Egidio, che lo ha creato quasi sessant’anni fa, e che vede come protagonisti giovani, che si rendono disponibili ad aiutare chi è più piccolo di loro. Le Scuole della Pace, così come nel disegno iniziale della Comunità di Sant’Egidio, sono dei centri, completamente gratuiti, rivolti in primo luogo a bambine e bambini delle periferie urbane, in cui, attraverso il metodo del “peer tutoring” (tutoraggio fra pari), si forniscono modelli educativi e comportamentali alternativi a quelli di appartenenza, capaci di superare barriere e discriminazioni. Sono animate da giovani volontari che, dopo una lunga formazione, affiancano i minori nel percorso educativo. Le attività di una Scuola della Pace si svolgono generalmente più volte la settimana, in orario extrascolastico. Comprendono sia attività di sostegno allo studio che momenti di socializzazione. Questo tipo di scuola è un sostegno robusto e fedele alla crescita del bambino, un approccio, che si sviluppa su diversi piani ed ha come obiettivi: a) prevenire e contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica; b) la socializzazione; c) l’integrazione fra minori di differenti universi culturali; d) si promuove un’affettività consapevole; e) l’educazione alla solidarietà; f) l’educazione alla pace; g) il rispetto della natura e la salvaguardia dell’ambiente. Negli anni la Comunità di Sant’Egidio si è diffusa in tante parti d’Italia, d’Europa e del mondo. Ogni anno nel mondo migliaia di bambini e adolescenti frequentano regolarmente le Scuole della Pace in Europa, in America Latina, in Asia o in Africa. In questi luoghi Sant’Egidio è presente soprattutto nelle zone dove sono più alti i rischi di devianza, emarginazione sociale, dispersione scolastica o analfabetismo, lavoro precoce, allontanamento e a volte dell’abbandono della famiglia. Ma anche nelle zone di guerra, dove i bambini sono le prime vittime, e nei campi profughi, in Africa e altrove. In ogni contesto si pone l’attenzione al singolo e alle sue necessità, in una vicinanza affettuosa e amichevole. Un impegno educativo che con le Scuole della Pace raggiunge decine di migliaia di bambini e coinvolge migliaia di volontari, soprattutto giovani. Una grande opportunità, per gli studenti del Polo Liceale, di poter sostenere, a livello formativo e sociale, la vita di tanti bambini e di poter contribuire a realizzare i loro sogni, nella dignità di un’esistenza aperta al domani, in serenità e fiducia. E per questo che il Progetto “SCUOLA DELLA PACE” sarà considerato, a tutti gli effetti, un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).