Il Villaggio di Santa Claus a Cannavò: un’iniziativa che ha emozionato tutti, grandi e piccini

Si è concluso ieri, domenica 22 dicembre, il magico Villaggio di Santa Claus al Cric di Cannavò, un evento che ha portato allegria e tradizione, coinvolgendo tutta la comunità. Iniziato il 7 dicembre, l’iniziativa è stata realizzata dall’Ape Reggina ASD-APS in collaborazione con la Parrocchia San Nicola e Santa Maria della Neve, sotto la guida di don Giovanni Gattuso. Grazie alla coordinazione instancabile della volontaria parrocchiale Graziella Cuzzola, l’evento si è svolto nonostante le avverse condizioni meteo, regalando momenti indimenticabili a tutti i partecipanti.

“Abbiamo realizzato un bell’evento, il primo del genere, e sono felice di come si è svolto. Questo successo è la prova che, anche di fronte a difficoltà come il maltempo, la determinazione e la collaborazione possono fare la differenza”, ha dichiarato Graziella Cuzzola, esprimendo la sua gioia per la buona riuscita dell’iniziativa.

Uno degli aspetti più emozionanti è stata la presenza di Santa Claus, che ha regalato a grandi e piccini un’emozione unica. I bambini, visibilmente entusiasti, hanno avuto l’opportunità di incontrare il mitico Babbo Natale, scattare fotografie e raccontargli i loro sogni e desideri. Ma anche gli adulti non sono riusciti a nascondere l’emozione nel vedere la magia del Natale prendere vita davanti ai loro occhi. La figura di Santa Claus ha, infatti, suscitato sorrisi e commozione, unendo generazioni diverse in un abbraccio simbolico di festa e speranza.

Durante i fine settimana, oltre agli stand di artigianato creativo e prodotti tipici del territorio, il Villaggio ha offerto anche una suggestiva esposizione di macchine d’epoca, che ha affascinato gli appassionati e creato un’atmosfera di nostalgia per tutti i visitatori. La musica e i balli, con esibizioni coinvolgenti come quelle del gruppo “Tarantulati di Calabria”, hanno reso l’evento ancora più vivace, regalando momenti di festa che hanno unito tutta la comunità.

L’evento è stato possibile grazie al contributo fondamentale del Comune di Reggio Calabria, che ha finanziato l’iniziativa nell’ambito del programma POC_RCI.3.1.E – Contributi per la valorizzazione degli spazi pubblici periferici durante le festività natalizie. Questo supporto ha permesso di realizzare un evento che ha arricchito il periodo natalizio, portando allegria e magia anche nelle periferie della città.

Il successo di questo primo Villaggio di Santa Claus ha aperto la strada a nuovi scenari, con la volontà di ripetere e ampliare l’iniziativa nei prossimi anni. Un evento che, con la sua atmosfera di festa e comunità, ha regalato magia, emozioni e tradizione a tutti i partecipanti, consolidandosi come uno degli appuntamenti natalizi più amati della zona.