Il 27 dicembre a Reggio Calabria convegno sulle competenze della giurisdizione italiana ed europea in materia di tutela dei Diritti dell’uomo

Si terrà venerdì 27 dicembre, alle ore 17.00, presso Palazzo San Giorgio- Salone dei Lampadari, l’importante convegno sulle competenze della giurisdizione italiana ed europea in materia di tutela dei Diritti dell’uomo, un tema molto avvertito nel Paese in questa delicata fase politica che vede il potere esecutivo e quello giudiziario trovarsi spesso su fronti contrapposti e conflittuali.

Il Rhegium Julii, che già in passato ha organizzato diverse tavole rotonde su “Cultura e potere”, “Intellettuali e società”, “Il ruolo dell’ONU nello scacchiere mondiale”, “ I poteri dello Stato, quale equilibrio”, ed altri, si propone di porre al centro della discussione l’importanza della salvaguardia dei diritti dell’uomo dirimendo l’annosa questione connessa alla legittima applicazione delle norme esistenti: quella nazionale o quella europea.

Le partecipanti all’iniziativa sono personalità di tutto riguardo per competenza ed esperienza svolte sul campo: la dott.ssa Anna Maria Nesci, giudice distaccata presso la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, l’Avv. Giovanna Russo, garante dei diritti delle persone private della libertà personale, l’Avv. Lucia Lipari, giornalista esperta di diritti umani.

La serata sarà avviata dai saluti dei rappresentanti istituzionali: di Pino Bova, presidente del Circolo organizzatore, del Sindaco metropolitano Avv. Giuseppe Falcomatà e del Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Dott. Giampaolo Latella. L’introduzione sarà curata dal Dott. Mario Musolino, dirigente della stessa Associazione.

Particolari le competenze delle protagoniste della serata:

ANNA MARIA NESCI è giudice distaccata presso la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Laureata in giurisprudenza, è stata giudice civile presso il Tribunale di Palmi, Delegata per il distretto di Reggio Calabria per il Progetto “Laboratori di Strasburgo” sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne. Già contrattista presso l’Università Mediterranea.

GIOVANNA RUSSO è garante per i diritti delle persone private della libertà, Presidente della federazione dei diritti umani della CM di Reggio Calabria, Vice presidente nazionale dell’Associazione italiana Mediatori penali, Membro del direttivo CESP europeo di Studi penitenziari. Esperta in materia di diritti umani e libertà della persona, sistemi politici e welfare nonchè studiosa di fenomeni criminali.

LUCIA LIPARI, avvocato, giornalista. Esperta di questioni sociali, sociosanitarie, comunicazione istituzionale e politica. Ha maturato esperienze presso la Direzione generale della RAI, presso il Parlamento italiano, il Consiglio regionale della Calabria ed Enti del Terzo settore. Collabora con Huffington post e La voce di New York. Diverse partecipazioni come docente in attività formative.