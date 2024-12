Scambio di auguri e riconoscimenti: Confcommercio Reggio Calabria chiude il 2024 guardando al futuro

Si è svolto ieri in Confcommercio l’ultimo Consiglio Direttivo del 2024: un’occasione speciale per un veloce scambio di auguri in vista delle festività natalizie ma soprattutto per fare il bilancio di un anno intenso, ricco di impegni e soddisfazioni. Un incontro significativo, in cui è emersa la volontà di tracciare con determinazione le linee guida per il 2025, ponendo al centro i temi fondamentali per il commercio e il tessuto imprenditoriale reggino. Rappresentare le esigenze dei commercianti con incisività, accompagnarli nelle sfide quotidiane e rafforzare il ruolo dell’associazione: obiettivi chiari, mirati a rendere Confcommercio sempre più vicina e utile alle imprese reggine ed ai propri associati.

Il Consiglio di fine anno è stata la giusta occasione per la consegna di piccoli ma significativi riconoscimenti a tre soci, imprenditori, amici che incarnano i valori fondamentali dell’associazionismo, della dedizione e della professionalità: Giandomenico Polimeno, presidente FIMAA e punto di riferimento per il settore immobiliare, Nino Laurendi, storico presidente dei panificatori ASSIPAN, e Aurelio Arcano, esponente del Gruppo Giovani di Confcommercio e imprenditore appassionato.

I riconoscimenti, consegnati dal presidente di Confcommercio Lorenzo Labate, dal presidente Gruppo Giovani Paolo Destefano e dal direttore Fabio Giubilo, alla presenza del presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, hanno voluto celebrare l’impegno, la professionalità e il senso di appartenenza di questi tre protagonisti. Un gesto simbolico che vuole rivolgersi idealmente a tutti i commercianti reggini, motore pulsante della città, custodi del lavoro quotidiano e dell’identità economica del territorio.

Le motivazioni dei riconoscimenti:

A Nino Laurendi, maestro dell’arte bianca e storico presidente di ASSIPAN,

“Per aver dedicato la sua vita alla panificazione con passione e maestria, elevando il mestiere del fornaio a vera arte. Un esempio di dedizione, equilibrio e punto di riferimento umano e professionale per ogni stagione della vita associativa.”

A Giandomenico Polimeno, presidente FIMAA e agente immobiliare stimato,

“Per la sua schiettezza, positività e capacità di affrontare ogni sfida professionale, personale e associativa con energia e autenticità, guadagnandosi la stima di clienti, colleghi e di tutta Confcommercio. Esempio di lealtà e concretezza.”

Ad Aurelio Arcano, anima del Gruppo Giovani e fondatore di “Libro Amico”,

“Per il coraggio di trasformare la sua passione per i libri in un’impresa, creando LibroAmico, un luogo di incontro, condivisione e cultura rivolto alle giovani generazioni. Per il suo carattere aperto e solare, che lo rende un collega prezioso ed un brillante esempio associativo.”

Confcommercio Reggio Calabria chiude il 2024 con un messaggio chiaro: i commercianti sono la linfa vitale della città e dell’associazione, protagonisti di un impegno che guarda con fiducia e determinazione al futuro